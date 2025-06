Prati di Tivo, terra di mountain bike: un successo l’esordio nel Gran Prix Centro Italia

Quando le cose si fanno per bene, i riscontri non tardano mai ad arrivare. E questa prima esperienza della Scuola di Ciclismo Prati di Tivo al circuito giovanile nazionale Gran Prix Centro Italia ne è la conferma.

Per la quarta prova, Prati di Tivo è stata presa d’assalto dai migliori talenti del fuoristrada provenienti da quasi tutta Italia. La prima edizione di XCO Prati di Tivo Race ha saputo interpretare al meglio la crescente passione verso il ciclismo fuoristrada giovanile, grazie anche all’adesione al progetto Gran Prix Centro Italia, ideato e portato avanti da Pierangelo Brinchi, in veste di direttore di organizzazione fuoristrada.

I partecipanti sono stati attratti dalla bellezza e dal fascino della natura incontaminata ai piedi del Gran Sasso. Hanno affrontato un percorso di 3,8 chilometri con un dislivello positivo di 155 metri, caratterizzato da elementi tecnici tipici del cross country. Il circuito si è rivelato impegnativo e vario, con rock garden, passaggi su tronchi artificiali, single track sinuosi tra la vegetazione e salite tecniche su radici, che hanno messo alla prova l’abilità di tutti i concorrenti.

Per i “colori” abruzzesi, di spicco due podi al femminile: il secondo posto della sulmonese Brenda Zavarella della Scuola di Ciclismo Prati di Tivo tra le juniores donne; un altro secondo posto ad appannaggio di Lea De Dominicis, atleta di Controguerra in forza all’HG Cycling Team tra le esordienti secondo anno.

Ai piedi del podio, tra i migliori di giornata in ambito maschile anche il montesilvanese Edoardo Paoletti della Scuola di Ciclismo Prati di Tivo (quinto tra i G6) e il rosetano Luca Del Gaone (quarto tra gli allievi primo anno) sempre tra le fila della Scuola di Ciclismo Prati di Tivo.

Tra i principali vincitori di categoria di giornata, sia uomini che donne, Davide Luciani (Tirreno Bike Cicli Fatato) tra i G6, Alessandro Tramontini (Village Bike) e Ilary Ceccarelli (Ciclo Club Appenninico 1907) tra gli esordienti primo anno, Luciano Schettini (Fusion Bike) e Leire Storani Ruiz Navarro (Recanati Bike Team) tra gli esordienti secondo anno, Thomas Recchia (Pedale Fidentino Race Team) e Giulia Morfino (Village Bike) tra gli allievi primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli allievi secondo anno, Brian Ceccarelli (Cicloclub Appenninico 1907) e Alice Pascucci (Trinx Factory Team) tra gli juniores.

“La manifestazione è stata possibile grazie al prezioso contributo di molteplici realtà del territorio. Un ringraziamento sentito va all’Associazione Alpini di Teramo, sempre presente e disponibile nei nostri eventi; al Comune di Pietracamela, all’Associazione ITACA e all’ASBUC di Pietracamela per il costante supporto logistico e organizzativo. Un grazie speciale a tutti i nostri sponsor, fondamentali per il proseguimento e lo sviluppo del progetto giovanile. Un enorme grazie ai genitori dei nostri ragazzi, agli accompagnatori e a coloro che hanno reso questa giornata indimenticabile. Già da oggi si lavora al futuro per confermare questa prestigiosa tappa nel calendario nazionale del Gran Prix Centro Italia anche per le prossime edizioni” spiegano in una nota gli organizzatori della Scuola di Ciclismo Prati di Tivo.

Dopo Prati di Tivo, le prossime due prove del Gran Prix Centro Italia avranno luogo nelle Marche a Esanatoglia il 6 luglio e poi l’epilogo in Umbria il 20 dello stesso mese a Costacciaro (in abbinamento alla terza prova di Coppa Italia Giovanile).

A breve il servizio televisivo a cura di Marco Romani sul canale Youtube di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo a questo link UltimoKm CiclismoAbruzzo – YouTube

Classifiche complete su Cronotag a questo link Gran Prix Centro Italia MTB 4^ Tappa

I LEADER DEL GRAN PRIX CENTRO ITALIA MTB DOPO QUATTRO PROVE

Esordienti uomini primo anno: Alessandro Tramontini (Village Bike)

Esordienti donne primo anno: Ilary Ceccarelli (Cicloclub Appenninico 1907)

Esordienti uomini secondo anno: Luciano Schettini (Fusion Bike)

Esordienti donne secondo anno: Leire Storani Ruiz Navarro (Recanati Bike Team)

Allievi uomini primo anno: Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Allieve donne primo anno: Giulia Riccobelli (Bravi Platforms Team)

Allievi uomini secondo anno: Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Juniores uomini: Brian Ceccarelli (Cicloclub Appenninico 1907)

Juniores donne: Brenda Zavarella (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo)