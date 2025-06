Abruzzo Organ Festival 2025, concerto d'organo a Spoltore il 15 giugno

Concerto d’organo il 15 giugno alle ore 21, a Spoltore, nella chiesa di San Panfilo. E’ il terzo appuntamento offerto nella provincia pescarese dall'Abruzzo Organ Festival edizione 2025: rassegna di concerti d'organo offerti sul territorio regionale da maggio fino a settembre. Nella Chiesa settecentesca spoltorese nel 1927 fu allocato un organo a canne costruito da certo Pasquale Fantosca, avellinese, su richiesta dell’allora Parroco Don Saverio De Cesaris quale dono alla comunità locale come recita la dicitura in facciata dello strumento. Da quasi un secolo l’organo risuona ed è patrimonio della cittadina. Il M° Marinozzi Antonio, direttore artistico dell’AOF per la città e la provincia di Pescara, pone attenzione alla valorizzazione del patrimonio organario locale e nella realtà di Spoltore ha incontrato le condizioni più favorevoli data la sensibilità e il sostegno fattivo dell’amministrazione locale nella persona dell’Assessore Nada Di Giandomenico e della sindaca Chiara Trulli, dell’associazionismo locale e del Parroco Mons. Gino Cilli.

Protagonista del concerto, oltre lo strumento storico, sarà il giovane organista Daniele Facciorusso, interprete già apprezzato in ambito nazionale. Proporrà un programma di musiche del XVIII e XIX secolo; per il pubblico la fruizione sarà sostenuta dalla proiezione in chiesa di una guida all’ascolto: la proposta artistica dell’AOF pone attenzione a stabilire una relazione con il pubblico attraverso una mediazione per l’ascolto. Nella città di Pescara si svolgeranno i prossimi due appuntamenti dell’AOF per la nostra provincia: sabato 28 giugno ore 21, C hiesa della Beata Vergine Madonna del Rosario, organista Giovanni Petrone; nella stessa Chiesa pescarese, domenica 27 luglio ore 21, organista Wolfgang Zerer. Prezioso, per gli eventi proposti sul territorio della provincia di Pescara, il sostegno degli enti locali, oltre quello spoltorese: la Provincia di Pescara, nella persona del Presidente Ottavio De Martinis, e il Comune, nella persona del sindaco Carlo Masci e dell’assessore alla cultura Maria Rita Carota.