Marcello Mirolli è il nuovo presidente di Ance Chieti Pescara per il triennio 2025-2028

L’Assemblea di ANCE Chieti Pescara - Associazione dei Costruttori delle Province di Chieti e Pescara, ha eletto all’unanimità Marcello MIROLLI alla carica di Presidente per il triennio 2025-2028. Marcello MIROLLI rappresentante del Gruppo Marinelli Umberto S.r.l., con sede in San Salvo succede ad Antonio D’Intino, che ha guidato l’associazione dal 2022.

Il neoeletto Presidente Marcello MIROLLI sarà affiancato da Francesco GRAVINA, della M.I.C. S.r.l. del Gruppo Gravina come Vicepresidente Vicario e da Anacleto Romano COCCIANTE della Cocciante Tullio S.n.c. come Tesoriere. Ieri pomeriggio, presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico situata in via Raiale 110 bis a Pescara, l’Assemblea degli imprenditori edili delle province di Chieti e Pescara – ANCE Pescara ha proceduto anche al rinnovo delle altre cariche associative.

La squadra del neopresidente Marcello MIROLLI si completa con il nuovo Consiglio Direttivo dove sono stati eletti diciannove componenti: BALLA Ergi (B&B Costruzioni Generali S.r.l.), BRANDI Carmine (Dueaduei S.r.l.), CARDINALE Rosario (Cardinale S.r.l.), CERICOLA Carlo (Cericola S.r.l.), CHIOLA Carmelo Roberto (Smart Build S.r.l.), CIAMMAICHELLA Fabrizio (I.CO.R.I. S.r.l.), COCCO Renato (3CAedificatoria S.r.l.), COLATRIANO Tania (COLATRIANO Group S.r.l.), DE LEONIBUS Andrea (PROREC S.r.l.), DI CINTIO Paolo (Impresa Di Cintio S.r.l.), DI MARCOBERARDINO Luigi (INERTI VALFINO S.r.l.), DI VINCENZO Giovanni (Di Vincenzo Dino & C. S.p.A.), GIGLI Gerardo (Edimac S.r.l.), GIROLIMETTI Fabrizio (Girolimetti Fulvio S.r.l, PRIMAVERA Pietro (CO.GE.PRI. S.r.l.), RICCI Antonello (ELEA Costruzioni S.r.l.), SCIARRA Marco (SCIARRA Costruzioni S.r.l.), STREVER William (Strever S.p.A.), TASSO Mario (Ing. Tasso & Candeloro S.r.l.).

“È con grande emozione e gratitudine che mi rivolgo a voi oggi, in questa occasione che segna per me l’inizio di un nuovo capitolo di vita associativa, frutto prima di tutto delle esperienze della precedente presidenza, di cui farò tesoro. Per questo desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente uscente, Antonio D’Intino, per gli importanti risultati raggiunti in questi anni e per aver guidato l’Associazione con dedizione e competenza. Vorrei poi ringraziare voi tutti per la fiducia che mi avete accordato, affidandomi questo prestigioso incarico. Mi impegnerò a ripagare questa fiducia con il massimo impegno e dedizione.” queste le prime parole del neoeletto Presidente Marcello MIROLLI.

Il neopresidente Marcello MIROLLI ha sottolineato che: “Non possiamo fare tutto da soli ma possiamo fare moltissimo insieme. Ed è proprio con questo spirito che affronteremo il nostro mandato: con passione, impegno, determinazione e, soprattutto, con una forte coesione. Ogni passo che compiamo, ogni scelta che facciamo, deve sempre essere orientata al bene comune, alla crescita di tutti”.

In merito al suo programma di presidenza MIROLLI ha evidenziato poi le priorità dell’associazione: “Tra gli importanti obiettivi da portare a compimento nel prossimo triennio vi è l’avvio di una strategia di immagine e comunicazione costante ed efficace al fine di portare a conoscenza le già numerose attività della nostra Associazione e del sistema dei nostri Enti Bilaterali, anche con l’attivazione di nuovi e innovativi servizi per le imprese del nostro sistema nonché una più proficua presenza nei territori delle province di Chieti e di Pescara. Tema prioritario, ovviamente, la promozione della cultura della salute, della sicurezza e della prevenzione, attraverso l’intensificazione della formazione, promossa e valorizzata dai nostri Enti Bilaterali, affinché ogni cantiere sia un luogo dove lavorare in tranquillità, sicurezza e benessere per i lavoratori, nel rispetto delle normative vigenti e delle migliori pratiche”.