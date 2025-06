Libri: Giulia Di Giampaolo presenta “Geografie del silenzio” alla Fondazione La Rocca

Giovedì 19 giugno alle ore 18, nella Fondazione La Rocca, si terrà la presentazione del libro “Geografie del silenzio” (Drakon edizioni) di Giulia Di Giampaolo. Presenta Patrizia Splendiani. Modera Beniamino Cardines. Letture di Arianna Mattozzi. Meditazione sul silenzio a cura di Annalisa Potenza, che a tale proposito scrive: “Nel caos e rumore di una società in cui le persone stanno perdendo il contatto con se stesse e con gli altri, il libro di Giulia di Giampaolo ci conduce in un viaggio profondo alla riscoperta degli autentici valori che ci rendono umani e che solo nella voce del nostro silenzio interiore possiamo riscoprire. Racconti brevi e coinvolgenti in cui siamo accompagnati ad esplorare le diverse tipologie o “geografie del silenzio”, declinato nelle forme e caratteristiche che si manifestano nella vita di tutti i giorni”.

Poi Potenza aggiunge: “Ogni genere di silenzio racconta sfaccettature della persona, il colore di un sentimento o di una emozione, stati d’animo, sogni, obiettivi o situazioni piacevoli. Ma anche desideri insoddisfatti, delusioni, ferite interiori e parole inespresse. Sono elementi che caratterizzano e “mappano” la nostra esistenza e che acquisiscono un significato particolare nel momento in cui facciamo tacere la ragione e decidiamo di connetterci con un altro tipo di silenzio: quello del cuore. Dal cuore del silenzio, seme che nello sbocciare può farci imboccare vari percorsi che possono condurre ovunque, fino anche a perderci, è possibile arrivare a un silenzio più intimo, profondo e denso di significato: il silenzio del cuore. È proprio il nostro cuore il luogo al quale connetterci per ritrovare noi stessi, il nostro autentico essere. Il silenzio del cuore, cosmos che ci mette al riparo dal caos e dalla dissipazione e ci fa riscoprire l’autentico e vero amore”.