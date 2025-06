Svelate le terne finaliste dei Premi Flaiano Poesia

Tra i 92 libri arrivati quest’anno in concorso alla seconda edizione dei Premi Flaiano Poesia, la Giuria tecnica — presieduta da Roberto Mussapi e composta da Luigi Colagreco, Rosita Copioli, Gianfranco Lauretano, Giancarlo Pontiggia, Loretto Rafanelli e Silvia Ronchey — ha selezionato i 6 autori che comporranno le due terne finaliste. I Premi Flaiano Poesia sono promossi e organizzati dai Premi Internazionali Flaiano e dal Centro di Poesia e Altri Linguaggi, gli sponsor principali sono Toto Holding e Bper.

I finalisti della Sezione Poesia sono, in ordine alfabetico:

Claudio Damiani, Rinascita (Fazi Editore, 2025)

Michele Porzio, Il canto della terra (La nave di Teseo, 2025)

Marco Vitale, La strada di Morandi (Passigli Editori, 2024)

I finalisti della Sezione Poesia under 30 sono invece i seguenti:

Abbadi Ali Fatmi, Una casa blu (Capire Edizioni, 2025)

Davide Gallo, Così com’è, così com’è stato (Vallecchi-Firenze, 2024)

Mikel Marini, Non per il mondo ma per il giardino (Vallecchi-Firenze, 2024)

«Le case editrici italiane che si occupano di poesia hanno risposto convintamente al nostro bando pubblicato a gennaio» evidenzia il segretario di Giuria tecnica, Luigi Colagreco, «inviando i loro libri migliori. La giuria tecnica, presieduta dal poeta Roberto Mussapi, quest’anno ha potuto contare anche sull'esperienza e la competenza della poetessa Rosita Copioli e della saggista Silvia Ronchey. La nostra giuria, dopo un’attenta valutazione e un confronto franco e costruttivo, ha selezionato i sei libri finalisti. Le due terne verranno ora sottoposte al vaglio delle due giurie popolari che decreteranno, nel corso della serata finale del 21 giugno, gli ordini di premiazione».

«Anche quest'anno la grande partecipazione di autori - 92 - contribuisce a far crescere il Premio Flaiano di Poesia, giunto alla III edizione, per la valorizzazione della cultura poetica e dei suoi autori» dichiara Carla Tiboni, Presidente dei Premi Internazionali Flaiano.

I due vincitori di ogni Sezione, che si aggiudicheranno il Pegaso d’oro, saranno decisi durante la cerimonia finale di sabato 21 giugno (ore 20.30 all’Aurum – La fabbrica delle idee) dai voti di due Giurie di lettori composte rispettivamente da 50 membri, per un totale di 100 lettori. La Giuria popolare che si occuperà di votare la Sezione Poesia è composta da professionisti selezionati a vario livello all’interno della società abruzzese, mentre la Giuria popolare che si occuperà della Sezione Poesia under 30 è composta da studenti e studentesse del dipartimento di Lettere, Arti e Storia (DiLAS) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, con cui i Premi Internazionali Flaiano hanno avviato una collaborazione lo scorso anno.

«Il Dipartimento di Lettere, Arti e Storia dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara è ben lieto di partecipare, per il secondo anno consecutivo, al Premio Flaiano per la poesia, sezione under 30, tramite un nutrito gruppo di studenti che si prestano a fare da giurati» dichiara il professor Mario Cimini, Ordinario di Letteratura italiana alla d’Annunzio. «Il nostro progetto formativo insiste variamente sul valore universale della poesia e l’occasione che ci viene offerta dalla Fondazione Tiboni costituisce un indubbio arricchimento per i nostri allievi, che hanno modo di sperimentare un contatto diretto con la più aggiornata e rilevante produzione editoriale di giovani poeti».

Al vincitore della ‘Sezione Poesia’ verrà corrisposto un premio in denaro di 2.000,00 € (duemila/00 euro), 800,00 € (ottocento/00 euro) verranno invece dati al secondo e al terzo classificato. Il solo vincitore della ‘Sezione Poesia under 30’ riceverà un premio di 800,00 € (ottocento/00 euro).