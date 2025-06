Gelati Letterari, nuovo appuntamento e nuovi autori

Quattordicesima edizione per la longeva rassegna letteraria estiva di Pescara: i “Gelati Letterari” che anche quest’anno, per l’ottava volta, si svolgeranno nel complesso balneare La Playa di Pescara, in piazza Le Laudi.

Un appuntamento atteso e immancabile dell’estate pescarese che torna giovedì 19 giugno alle ore 20,30 moderata da Manola Di Tullio alla presenza del vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota.

Due sono dunque i punti fermi del format fortemente voluto dall’associazione I borghi della riviera Dannunziana: la meravigliosa terrazza de La Playa e il giovedì sera quale giorno della settimana.

A cambiare sono gli autori che, nei sei appuntamenti estivi, si alterneranno sul palco allestito per l’occasione.

Ad aprire le danze dei libri giovedì 19 alle ore 20,30 ci saranno: Sandro Naglia con “Dall’altra parte del mondo” (Tabula Fati); Maria Gabriella Ciaffarini con “Coriandoli” (Costa Edizioni); Gabriele Di Camillo con “Abruzzo d’Autore” (Poderosa Edizioni) e Annarita Di Paolo con “La parola e il silenzio” (Costa Edizioni).

“Abruzzo d’Autore è una raccolta di racconti, poesie e opere d’arte ispirate, per questo secondo volume, ai Personaggi del nostro Abruzzo. L’invito ad aderire da parte della curatrice Francesca Di Giuseppe, mi ha lusingato e, parlando di personaggi, ho pensato subito alla famiglia Ballarini di via Campania. Mario lo conoscevo da ragazzo ma ci eravamo persi di vista; poi sui social ci siamo ritrovati e quando sono andato a casa sua ero in difficoltà perché stava già male così come la moglie Elena mi raccontò quel giorno. La diagnosi di SLA ha modificò la vita di quella famiglia, Elena per 10 anni non è mai uscita di casa, non poteva permetterselo. Stare con loro per me è stato sempre un momento che mi permetteva di uscire rigenerato da quella casa dell’amore; è lì che ho capito il vero significato della parola amore: darsi l’uno all’altro, Mario ed Elena hanno lottato fino alla fine. Ecco perché il racconto si intitola I guerrieri di via Campania” le parole di Gabriele Di Camillo.

“Coriandoli è un libro di poesie corredato da due opere d’arte e l’immagine di copertina di Francesco Iacovetti, architetto, pittore e poeta – ci dice Maria Gabriella Ciaffarini – che ha curato la postfazione. La prefazione è a cura di Elena Malta, critica letteraria e poetessa. Le particolarità del libro risiedono nel fatto che la raccolta contiene anche versi sperimentazioni e una poesia dialettale a tema pace nonché una sezione dedicata agli Haiku e un Tanka; questo perché ultimamente mi sono interessata alle espressioni meditative essenziali dell’arte orientale. Per quanto riguarda le tematiche affrontate nel libro, la natura ha parte preponderante, vi sono anche testi di riflessioni sulle relazioni tra esseri umani a partire da quelle con se stessi e poi con gli altri tutto orientato a costruire ideali più universali”.

Altro elemento caratteristico de I Gelati Letterari è lo spazio poesia è… “Ironia” con Manola Di Tullio e Giovanni Miccoli.

I Gelati Letterari godono del patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo.

Partecipazione aperta al pubblico, è consigliabile la prenotazione direttamente allo stabilimento La Playa.