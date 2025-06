Grande risultato per la Asd Golden Skate al Trofeo Internazionale “Memorial Filippini”

La società sportiva Asd Golden Skate di Pescara si è distinta con orgoglio al prestigioso Trofeo Internazionale di Pattinaggio Artistico a Rotelle “Memorial Filippini & Dall'acqua”, che si è svolto a Misano Adriatico dall’8 al 16 giugno 2025. La società ha portato in gara sei atleti nella specialità del singolo, tutti capaci di ottenere ottimi piazzamenti e rappresentare con onore i colori dell’Abruzzo.



I giovani atleti partecipanti sono stati:

• Valletta Elena, 7 anni

• Marinetti Flavia, 12 anni

• Emma Alessandrini, 12 anni

• Chichi Sofia, 14 anni

• Maggio Alice, 17 anni

• Werther Costantini, 13 anni



Nonostante la giovane età, tutti hanno dimostrato determinazione, talento e spirito sportivo, competendo in un contesto internazionale di alto livello. In particolare, ha brillato Werther Costantini, che nella categoria Allievi Regionali ha conquistato il primo posto, sfiorando la vetta assoluta per soli due punti rispetto all’atleta israeliano, a testimonianza di una prova tecnica e artistica di grande qualità.



Tutti e sei gli atleti della Golden Skate sono campioni regionali F.I.S.R. dell’Abruzzo e, grazie ai risultati ottenuti, si sono qualificati ai Campionati Italiani di Federazione, confermando il valore della preparazione e dell’impegno costante portato avanti dalla società pescarese.

L’allenatore Angelo De Benedictis si è detto fiero di tutti loro, sottolineando come questi risultati rappresentino solo l’inizio di un percorso ricco di crescita e soddisfazioni: “Hanno ancora tanto da dare e da costruire. Il lavoro non finisce qui”, ha commentato con entusiasmo.

Un altro traguardo importante che conferma la crescita del pattinaggio artistico a rotelle nella nostra regione, grazie alla passione di tecnici, famiglie e giovani atleti che si allenano con dedizione e amore per questo sport.