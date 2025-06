Verso il Penne Festival delle Arti 2025: parla Vittorina Castellano

L'ideatrice e Presidente del Premio Vittorina Castellano annunciando l’annuale evento che si terrà a Penne, ha dichiarato: “Quest' anno il Penne Festival delle Arti si aprirà il 25 luglio, ore 21, con la Prima Edizione della Notte della Poesia nel Borgo, tour Poetico per il Centro storico medievale con la partecipazione di poeti provenienti da tutte le regioni. L'Auditorium San Giovanni Evangelista ospiterà una Mostra Fotografica sulla Storica Processione del Venerdì Santo a Penne. Sabato 26, ore 17, ci sarà la Cerimonia di Premiazione del VII Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Penne Festival delle Arti. Quale Presidente di Giuria e ideatrice del Premio e dell'omonimo Penne Festival delle Arti non posso che ringraziare tutti i componenti della Giuria che con onestà intellettuale e grande professionalità hanno letto e valutato per sei mesi centinaia e centinaia di opere edite e inedite.

Ringrazio anche tutti gli Autori che anche quest'anno hanno onorato con affetto il Premio. Ringrazio Gabriele Vellante, Presidente della Pro Loco Città di Penne, il Direttivo e la Segreteria che collaborano nell'organizzazione di Premio e Festival.

Mi complimento con tutti i Finalisti che saranno premiati sabato 26 luglio ore 17 presso l'Auditorium San Giovanni Evangelista”.

Come annunciato dalla Presidente Vittorina Castellano, per l'edizione 2025 ci sarà un tour poetico per le strade del borgo, la Notte della Poesia nel Borgo, con poeti provenienti da diverse regioni che reciteranno negli angoli più caratteristici, con inizio venerdì 25 luglio, ore 21.00 e partenza dall’Auditorium San Giovanni Evangelista di Penne.

Oltre ai premi per gli autori, di componimenti di narrativa e di poesie, saranno conferiti Premi alla Carriera a personaggi eccellenti quali Nicola Mattoscio e Mario Di Giorgio.

Autori Finalisti della VII Edizione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa

Sezione Poesia inedita in lingua

Colasante Miriam - Di Ruocco Vittorio - Giammaria Gabriella - Giuliani Miriam - Liberatore Elisabetta - Lo Bianco Lucia - Muscardin Rita - Pierfelice Annita - Polidori Silvia - Pompetti Giuseppina - Splendiani Patrizia - Tonin Sabrina –

Sezione Poesia inedita in vernacolo

Gizzi Giovanna - Ruggieri Gabriele - Russo Antonio - Sacchi Gilberto - Tonin Sabrina

Sezione Racconto inedito

Colasante Miriam - Contestabile Margherita - De Giacomo Nora - Di Gregorio Nada

Lo Bianco Lucia - Muscardin Rita - Pacifico Viviana - Totaro Francesco –

Sezione Narrativa Edita

Antonioli Andrea - Astolfi Daniele - Cardines Beniamino - Del Principio Concezio

Esposito Antonio - Prandini Valentino – Vinetti Lucio- Seritti Ernesto - Tilli Marialuigia - Vals Viktoria - Verrocchio Andrea

Sezione Silloge poetica Edita

Consoli Carmelo - D’Andrea Francesco - Di Iorio Rosanna - Di Lorenzo Silvia

Grecco Russo Alessandra – Iago Muscardin Rita - Rabiti Donatella - Salvucci Luciana - Settembre Roberto

Autori con Segnalazione di Merito nella Sezione Testo per Canzone

D’Ostilio Annamaria­­ -Sannino Roberto -Sanvucci Luciana - Scancella Alessio

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare vittorina.castellano@gmail.com