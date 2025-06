Grande successo per la Notte Romantica 2025 nei Borghi più Belli d’Abruzzo e Molise

Una riuscitissima decima edizione della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, ben 221 adesioni a livello nazionale e anche all’estero, con i Borghi più belli di Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Giappone, Svizzera e Bosnia Erzegovina hanno celebrato insieme a noi la notte romantica.

Ancora una volta la serata conferma l’importanza e la centralità dei piccoli centri che possono aggregare, rigenerare e offrire opportunità di una vita più sana. A livello locale, con il Solstizio d’estate: i Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise hanno celebrato l’amore, la cultura e la bellezza. Ad accendere l’atmosfera magica della serata, eventi, concerti, mostre, installazioni, degustazioni, visite guidate e il simbolico bacio di mezzanotte. Tra i momenti più apprezzati, anche l’assaggio del dessert ufficiale “Pensiero d’Amore”, reinterpretato con creatività da ogni borgo secondo la propria tradizione gastronomica.

I borghi che hanno partecipato sono: Abbateggio, Bugnara, Campli, Caramanico Terme, Casoli, Castel del Monte, Città Sant’Angelo, Civitella del Tronto, Crecchio, Frosolone, Guardiagrele, Navelli, Oratino, Pacentro, Penne, Rocca San Giovanni, Santo Stefano di Sessanio e Scanno.

“La Notte Romantica – dichiara Antonio Di Marco, consigliere regionale e presidente dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise – è una manifestazione che continua a crescere perché sa parlare al cuore delle persone, unendo emozione, bellezza, storia e identità. È stata una serata meravigliosa in tutti i borghi coinvolti, che ringrazio uno per uno per l’impegno e la passione messa in campo. Grazie ai sindaci, alle amministrazioni comunali, alle Pro Loco, ai volontari, alle associazioni culturali e ai tanti operatori che hanno contribuito a rendere questa edizione ancora più speciale. È la dimostrazione che, anche nei piccoli centri, si possono costruire esperienze culturali di valore, capaci di attrarre e di lasciare un segno. L’evento si conferma così non solo una festa dell’amore, ma anche una forma di valorizzazione concreta delle aree interne, del loro patrimonio materiale e immateriale, del loro potenziale umano.

Sono proprio le aree interne, e in particolare i borghi montani, la ragione più profonda che ci ha mosso fin dalla prima edizione di questa iniziativa – aggiunge Di Marco – perché queste comunità sono invece un’autentica risorsa per il Paese. La Notte Romantica le accende di luce, le mette in rete, le racconta per quello che sono: un volano per il turismo sostenibile, la cultura diffusa e la bellezza dei territori. È da qui che può partire una nuova idea di Italia, fatta di qualità, legami, memoria e futuro. Con lo sguardo rivolto al domani, l’Associazione Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise rilancia il suo impegno per sostenere questi luoghi unici e le comunità che ogni giorno li tengono vivi”.