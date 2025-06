“Women for women against violence”, presentazione del progetto fotografico

Si svolgerà giovedì 26 giugno, alle 11, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica “Women for women against violence” che celebra il decennale dell’iniziativa nata per sostenere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno che sarà allestita proprio nella sala Consiliare. L'evento nasce per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione del tumore al seno con la triplice finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle criticità, valorizzare le iniziative sui due temi, e sostenere concretamente le vittime che racconta.

La conferenza stampa, moderata da Andrea Mori, giornalista del quotidiano Il Centro, sarà aperta dai saluti di Andrea Pomilio, direttore generale di Pomilio Blumm, e da quelli di Francesca Di Tonno, coordinatrice del gruppo “Le imprenditrici” di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. A seguire sono previsti gli interventi del sindaco di Pescara, Carlo Masci, di Anna Rita Mantini, procuratrice aggiunta della Procura della Repubblica di Pescara e coordinatrice del GAV (Gruppo Antiviolenza) e di Marco Lombardo, Presidente della sezione di Pescara della Lilt.

A chiudere saranno Filomena Lamberti, prima donna sopravvissuta a un’aggressione con acido solforico, e Donatella Gimigliano, presidente dell’associazione Consorzio Umanitas, ideatrice e promotrice del progetto “Women for women against violence”.