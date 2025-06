Piazza Le Laudi è l'unica senza la vista sul mare: l'intervento di Antonio Taraborrelli

Caro Direttore,

credo che tutte le piazze pescaresi abbiano la vista del mare, ricchezza unica e stupenda della nostra città. Tutte tranne una. Trattasi della attuale Piazza Le Laudi, sita nello storico rione Pineta. Realizzata anni fa da un architetto di grido, con le sue corpose e voluminose strutture verticali e passerelle sull’acqua, ha praticamente ostruito la vista sul mare, togliendo alla piazza il pregio insostituibile della continuità visiva e della possibilità di ammirare il mare, elemento identitario primario dello storico spazio pubblico. L’attuale piazza sostituì una elegante e semplice balaustra perimetrale in marmo ad arco sulla quale si sono sedute e conosciute intere generazioni di giovani pescaresi. L’accesso alla spiaggia era garantito da due ampi varchi siti ai lati. Chi faceva ingresso dall’Aurum in Pineta vedeva nello sfondo il mare. Ora la vista del mare bisogna cercarla con fatica penetrando faticosamente in qualche piccolo spazio del poderoso manufatto. Prima il mare era uno scenario meraviglioso nella sua semplicità, che si offriva immediatamente in tutta la sua bellezza e che in tanti rimpiangono.

Saluti

Antonio Taraborrelli