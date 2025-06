Silvi si accende di emozione con la prima edizione di “Note in Pineta”

Domenica 13 luglio alle ore 21, nella suggestiva cornice naturale della spiaggia della Pineta del Pescatore in via Taranto, accanto al ristorante Brezza, Silvi Marina ospiterà la prima edizione di “Note in Pineta”, un concerto evento che promette di unire musica, cinema e poesia in un’atmosfera incantata. Il format, intitolato “Intimamente, la voce del cinema”, è stato ideato dal direttore d’orchestra, compositore e pianista Marcos Marcelli e dal Soprano Chiara Cutilli, con il patrocinio del Comune di Silvi e dell’Area Marina Protetta, e con il sostegno delle nuove e vivaci realtà associative locali Na’Marea e Liasi.

La serata offrirà un viaggio musicale originale tra alcune delle colonne sonore più emozionanti della storia del cinema, attraverso gli arrangiamenti del Maestro Marcelli. L’ensemble sarà formato da una piccola orchestra d’archi, con la partecipazione dell’oboe solista Fabio Odoardi, della pianista Lorella Vincelli e naturalmente del soprano Chiara Cutilli.

A rendere ancora più magico l’evento sarà la presenza dell’attore e scrittore Antonio Corradi, che interpreterà toccanti monologhi tratti dai film scelti per la serata, creando un ponte emozionale tra parola e musica. Il pubblico potrà lasciarsi trasportare da celebri composizioni del Maestro Ennio Morricone, dai temi epici di Hans Zimmer e John Williams, fino alle struggenti note di Schindler’s List eseguite dal primo violino solista Fakizat Mubarak.

Tra atmosfere cupe e brividi d’azione, tra richiami eroici e momenti di pura poesia, “Note in Pineta” si propone come un’esperienza unica, dedicata a chi ama il grande schermo, a chi vive di emozioni e a chi crede che la musica sia la più potente delle storie. Ingresso gratuito.