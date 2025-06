D’Amico: "Anche a Loreto gli animali d’affezione siano tumulati accanto ai loro proprietari"

Il consigliere della Lega al Comune di Loreto Aprutino Rocco D’Amico ha presentato una mozione per chiedere l’introduzione di un regolamento che consenta, anche nel centro vestino, la tumulazione degli animali d’affezione accanto ai loro proprietari, come già sta avvenendo in altri Comuni del pescarese. La mozione è stata sottoscritta anche dai consiglieri di minoranza Antonio Delle Monache e Gianluca Buccella.

Nel testo, si invita l’amministrazione comunale a “istituire un regolamento in materia di tumulazione degli animali da affezione, o ad integrare quello esistente”, dando piena attuazione alla Legge Regionale n. 48/2023, fortemente voluta dalla Lega. La normativa regionale prevede la possibilità, su richiesta del defunto o dei suoi eredi, di tumulare l’animale domestico nella tomba o nel loculo del padrone, o in una tomba di famiglia, a condizione che le ceneri siano custodite in una teca separata e che l’animale sia stato precedentemente cremato.

“Per tantissime persone, cani e gatti sono veri e propri membri della famiglia. Siamo certi che anche Loreto Aprutino si adeguerà alla possibilità prevista dalla legge. È un atto di civiltà e rispetto verso i cittadini e i loro legami affettivi più profondi”, sottolinea D’Amico. “Come Lega, abbiamo sostenuto con forza la legge regionale e ora chiediamo che venga recepita. Il nostro obiettivo è offrire un’opzione dignitosa e umana a chi desidera che il compagno di vita a quattro zampe resti al proprio fianco anche dopo la morte”, aggiunge D’Amico.