Conversas Pescara fa tappa all’Aeroporto d’Abruzzo

Fa tappa nell’Aeroporto d’Abruzzo, Conversas Pescara, il club creativo itinerante in cui si condividono storie, progetti e visioni. Domenica 6 luglio, dalle 11 in poi, l’Hangar Aero Club di Pescara, all’interno dello scalo abruzzese, ospiterà uno degli appuntamenti promossi da Valentina Toscano, ideatrice e direttrice artistica del progetto. Ospiti della chiacchierata numero 9 del ciclo di incontri saranno il cantautore Setak, il regista Simone Bozzelli e gli istruttori di volo dell’Aero Club Pescara. Il talk verrà aperto dai saluti istituzionali di Jessica Coccia, consigliera di amministrazione di Saga.

“Quando abbiamo ricevuto la proposta di Valentina Toscano di ospitare all’interno dell’Aeroporto d’Abruzzo uno degli appuntamenti di Conversas siamo stati felici. Abbiamo subito condiviso il progetto, convinti che l’infrastruttura che è luogo di arrivi e partenze, crocevia delle storie di tante persone, possa diventare anche un punto di riferimento a livello sociale e culturale”, ha sottolineato Coccia.

"Conversas Pescara è un progetto di condivisione della conoscenza: urbana, sociale e culturale. Un club creativo itinerante dove raccontare e raccontarsi progetti, storie e visioni in spazi sempre diversi e iconici per il vissuto cittadino”, spiega Valentina Toscano. “Vere e proprie conversazioni informali per stimolare la creazione di connessioni umane sul territorio e dare uno spaccato della creatività locale. Conversare nell'hangar dell'Aero Club è un'esperienza collettiva: un volo pindarico sui temi dell'imparare a volare e dell'espressione intima attraverso la musica e il cinema. Una domenica mattina differente, con la testa tra le nuvole. Istruttori di volo, un regista e un musicista, shakerati bene insieme. Una vertigine nell'immaginario delle partenze e dei ritorni, delle scoperte e dei viaggi (interiori e non)".