Gelati Letterari, il terzo appuntamento

Giovedì 3 luglio 2025 ore 20,30 presso il complesso balneare La Playa in Pescara piazza Le Laudi si svolgerà la terza serata de I Gelati Letterari con il patrocinio del Comune di Pescara assessorato alla Cultura e vice Sindaco Maria Rita Carota.

Un appuntamento particolare in quanto i protagonisti saranno quattro autori che parteciperanno agli Stati Generali del gruppo editoriale Tabula Fati Solfanelli in programma al Grande Albergo di Chieti dal 4 al 7 luglio prossimi. Coordina Manola Di Tullio, presenta Antonietta Florio.

FRANCO FORTE con “Karolus il romanzo di Carlo Magno” (Mondadori)

È il direttore editoriale delle collane da edicola Mondadori, tra cui Il Giallo Mondadori, Urania e Segretissimo. Sempre per Mondadori è editor degli Oscar Mondadori, e collabora alla realizzazione delle collane Oscar Draghi Urania, Oscar Historica, Oscar Fantastica e alla linea Giallo Mondadori da libreria. Come romanziere ha scritto per Arnoldo Mondadori Editore, Editrice Nord, Tropea, Mursia e altri editori, di cui è stato anche consulente editoriale.

TULLIO GAMA con “Memorie di un diplomatico” (Tabula Fati)

Il Ministro Plenipotenziario Tullio Guma, è un diplomatico di carriera italiano, nato a Napoli, sposato e con quattro figli. È attualmente in pensione e risiede a Toronto con la famiglia. È stato Capo del Consolato a Tolosa, Consigliere presso l’Ambasciata a Ottawa, Vice Ambasciatore presso l’Ambasciata a Copenaghen, Primo Consigliere presso la Rappresentanza Permanente alle Nazioni Unite in New York, Ambasciatore in Zambia, Malawi e Botswana, Ambasciatore in Ghana e Togo, Console Generale di prima classe a Toronto. A Roma, al Ministero Affari Esteri, ha ricoperto i ruoli di Capo Ufficio per la cooperazione scientifica e tecnica, Capo Ufficio per gli accordi culturali, Capo Ufficio per gli affari economici con l’America Latina, Coordinatore delle iniziative riguardanti il continente africano.

CLAUDE FRANCIS DOZIERE con “La grande insurrezione” (Tabula Fati)

Claude Francis Dozière, nato in Alsazia nel 1961, è una figura poliedrica nel panorama della fantascienza contemporanea. Con un percorso che spazia dalla scrittura di romanzi alla collaborazione in produzioni cinematografiche, Dozière si è affermato come autore e creativo di grande talento.

MASSIMO CARULLI con “Signora che passione” (Tabula Fati)

Massimo Carulli nasce nel 1977. Inizia la sua attività di fumettista solo nel 2015, proponendo storie ambientate nella sua terra, l'Abruzzo. Il suo terzo racconto "Odio la Sevel" ha ricevuto il Premio speciale della Giuria tecnica al Festival letterario "Il dio di mio padre" di Torricella Peligna. Ha pubblicato con le Edizioni Tabula Fati cinque graphic novel: Tùmass (2016), Abbasso Lega Nord (2017), Dolce titolo (2018), Pensieri eretici (2019), I concerti rock non sono di lunedì (2020), e, con Luigi Ronzitti, Il segreto delle torri dell'acqua (2022).

Il momento dedicato alla poesia “La poesia è...” coordinato da Manola Di Tullio vede protagonista Antonella Colonna Vilasi che ci donerà i versi di Gabriele d'Annunzio.

Partecipazione aperta al pubblico, è consigliabile la prenotazione direttamente allo stabilimento La Playa.