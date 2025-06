Giovanni Petrone per il nuovo appuntamento dell'Abruzzo Organ Festival 2025

Il quarto concerto d’organo offerto nella provincia pescarese dall'Abruzzo Organ Festival edizione 2025 avrà luogo a Pescara presso la Parrocchia della B.V.M. del Rosario in via Cavour sabato 28 giugno alle ore 21. Protagonista sarà il talentuoso e affermato organista molisano M° Giovanni Petrone che vanta un percorso di studi e un curriculum artistico di livello alto tanto in Italia quanto all’estero. Protagonista sarà il meraviglioso organo Zanin allocato nella Chiesa di via Cavour dal 2007: costruito dalla ditta organaria Zanin di Codroipo (UD) come da progetto fonico che si ispira alla estetica fonica di un organo barocco tedesco (bachiano), è uno degli strumenti più preziosi del patrimonio organario nazionale, vanto della nostra città e regione. Il programma che sarà proposto in concerto dal M° Petrone si connota per scelte di repertorio di altissimo valore: dal Preludio e tripla fuga in MI bemolle di Bach che celebra la Trinità alla Seconda sonata in trio dello stesso Bach, tra le opere maggiormente impegnative sul piano tecnico per un organista, fino a pagine alte di altri autori tedeschi, pagine meravigliosamente adatte ad essere interpretate sull’organo pescarese.

E protagonista sarà il pubblico che, ne è convinto il direttore artistico M° Antonio Marinozzi, deve essere e sarà accompagnato, nella fruizione del concerto, dalla proiezione di una guida all’ascolto che permetterà di cogliere i contenuti profondi che Bach celava nelle sue opere... e i riscontri, per tale sperimentazione divulgativa, sono lusinghieri. Nella stessa Chiesa, domenica 27 luglio alle ore 21, organista Wolfgang Zerer, si svolgerà l’ultimo concerto dell’AOF 2025 per la città e provincia pescaresi. Prezioso, per gli eventi proposti nella città di Pescara, il sostegno del Parroco Don Windel Pastoriza e degli enti locali: la Provincia di Pescara, nella persona del Presidente Ottavio De Martinis, e il Comune, nella persona del Sindaco Carlo Masci e dell’Assessore alla cultura Maria Rita Carota. Il programma completo degli eventi regionali dell'Abruzzo Organ Festival 2025 è reperibile sul sito.