Impianti sportivi comunali: in arrivo gli avvisi pubblici per l’utilizzo nella stagione 2025/2026

Saranno pubblicati nei prossimi giorni, dal Comune di Pescara, due avvisi relativi alla richiesta di utilizzo degli impianti sportivi comunali per le attività di allenamento nell’anno sportivo 2025/2026. Uno dei due avvisi del settore Manutenzione edilizia pubblica (Servizio manutenzione e gestione impianti sportivi) riguarda i palazzetti, le palestre e i campi di gioco (riservato alle Associazioni sportive dilettantistiche cittadine, riconosciute dal CONI, che effettuano attività agonistiche in campionati di varie categorie e cioè Fgci - Fip - Figh - Fipav - Uisp -Csen ecc.), e l'altro avviso riguarda le palestre scolastiche (riservato alle Associazioni sportive affiliate ad una federazione riconosciuta dal Coni, Cooperative ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, Enti ed Associazioni di Promozione culturale o che svolgono attività in campo giovanile o rivolta agli anziani, Enti e associazioni di assistenza a portatori di handicap e di volontariato, società che non perseguono fini di lucro e richiedono l’uso per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile).

Per quanto riguarda palazzetti e palestre del primo avviso, l’elenco delle strutture comunali disponibili comprende:

Palasport “S. Cornacchia (Elettra 1)” – Via Elettra

Palazzetto “C. Quaranta (Elettra 2)” – Via Elettra

Palazzetto “Giovanni Paolo II” – Via San Marco

Palazzetto “F. Scorrano” – Via Rigopiano

Palazzetto di Via C. A. Dalla Chiesa (ex bocciodromo)

Palestra “G. Evangelista” – Via Orfento

Pattinodromo “R. Febo” – Via Maestri del Lavoro d’Italia

Per quanto riguarda i campi da calcio, anche questi inseriti nel primo avviso, saranno disponibili:

Campo “R. Febo (Ex Gesuiti)” – Via Maestri del Lavoro d’Italia

Campo “A. Flacco (Antistadio)” – Via Pepe (al termine dei lavori di riqualificazione)

Campo “Donati (Ex-Rancitelli)” – Via Imele

Campo “San Marco Evangelista” – Via San Marco

Campo “Ettore D’Agostino” – Via Nazionale Adriatica Nord

Le domande per l’assegnazione degli spazi, sia per palazzetti, palestre e campi da calcio sia per le palestre scolastiche, dovranno essere inviate esclusivamente online entro il termine perentorio del 30 luglio 2025 alle ore 24, tramite il sito istituzionale del Comune di Pescara – Sezione “News” della homepage – “Vivere la città” – “Sport - Modulistica”. L’accesso alla procedura sarà possibile unicamente tramite SPID, CIE o CNS, con l’obbligo di allegare tutta la documentazione richiesta nel modulo. Il sistema non permetterà l’invio delle istanze se incomplete o prive di allegati. La procedura sarà da ritenersi correttamente conclusa solo con la ricezione via e-mail della ricevuta di consegna, che il richiedente dovrà conservare.

In caso di invii multipli della stessa domanda (ad esempio per la correzione di dati), sarà considerata valida l’ultima versione inviata. Le associazioni che necessitano di ulteriori schede o categorie oltre quelle già indicate, dovranno presentare una seconda istanza. Le domande presentate oltre la scadenza non saranno accettate dal sistema. Le priorità di assegnazione degli impianti e degli orari saranno stabilite in base ai criteri contenuti nell’art. 10 del Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, e tenendo conto della disponibilità degli impianti e degli orari richiesti. Tutti i dettagli operativi saranno resi noti nei prossimi giorni attraverso gli avvisi, sul sito del Comune di Pescara. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune di Pescara.