Ospedale di Popoli: Alessandrini (M5S) chiede l’annullamento del blocco agli interventi chirurgici

“La salute dei cittadini non può essere ostaggio di decisioni contraddittorie e di annunci che non trovano corrispondenza nei fatti. Siamo di fronte a una situazione grave e inaccettabile: l’Ospedale di Popoli continua a essere lentamente depotenziato e, con esso, si spengono le garanzie di assistenza per chi vive nelle aree interne.” A dichiararlo è la Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, intervenendo con determinazione sulla vicenda della sospensione, per quattro mesi, degli interventi chirurgici programmati all’Ospedale di Popoli.

La disposizione del Direttore Sanitario della ASL di Pescara, che blocca le attività ordinarie nelle sale operatorie di Popoli e Penne da giugno a settembre, rappresenta solo l’ultimo tassello di un processo di smantellamento che va avanti da anni. Dopo il declassamento dell'Unità Complessa di Medicina Generale, la riduzione del Laboratorio Analisi, la mancata sostituzione del personale medico alla Risonanza Magnetica e i ritardi nel completamento dei lavori per la Riabilitazione, oggi si arriva al blocco delle attività chirurgiche, privando concretamente il territorio di un servizio fondamentale.

“Non bastano rassicurazioni verbali o comunicati ambigui. Serve un atto formale, inequivocabile, che annulli il blocco agli interventi chirurgici programmati e che garantisca ai cittadini delle aree interne la certezza di poter contare su un ospedale funzionante, attivo e sicuro”, prosegue Alessandrini.

Il Movimento 5 Stelle popolese, insieme alla Consigliera, rivolge un invito chiaro anche al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Popoli: è il momento di far sentire la propria voce in modo ufficiale, con atti chiari e determinati, per pretendere l’immediata cancellazione di questo blocco che colpisce i diritti dei cittadini. Il Consiglio Comunale, già riunitosi sulla vicenda, deve rappresentare un primo passo, ma ora occorre che l'Amministrazione Comunale assuma un ruolo più incisivo, affiancando i cittadini, il personale sanitario e le forze politiche che si oppongono allo smantellamento del presidio sanitario di Popoli.

“Siamo accanto ai cittadini di Popoli, ai professionisti sanitari e alle famiglie che vivono nell’incertezza. Serve una programmazione seria, serve personale stabile, servono investimenti reali che non si fermino sulla carta. E serve soprattutto rispetto per chi nelle aree interne vive, lavora e ha diritto alla stessa qualità dei servizi sanitari del resto della regione”, conclude Alessandrini. Il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare, a portare la questione nelle sedi istituzionali e a chiedere che la salute pubblica, soprattutto nei territori più fragili, torni al centro delle scelte regionali. La sospensione delle attività chirurgiche non può essere accettata né giustificata: va revocata immediatamente con un atto ufficiale chiaro e pubblico.