Gelati Letterari, continua l'estate culturale di Pescara

Quattordicesima edizione per la longeva rassegna letteraria estiva di Pescara: i “Gelati Letterari” dell’associazione culturale I Borghi Della Riviera Dannunziana che, anche quest’anno, per l’ottava volta, si svolgeranno nel complesso balneare La Playa di Pescara, in piazza Le Laudi.

Un appuntamento atteso e immancabile dell’estate pescarese che torna, per l’ultimo appuntamento del mese di luglio, giovedì 31 alle ore 20,30 moderata da Alessandra Melideo facente parte del programma “Cultura al Sole” proposto dal vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota.

Due sono i punti fermi del format fortemente voluto dall’associazione I Borghi Della Riviera Dannunziana: la meravigliosa terrazza de La Playa e il giovedì sera quale giorno della settimana.

A cambiare sono gli autori che, nei sette appuntamenti estivi, si alterneranno sul palco allestito per l’occasione.

Giovedì 31 alle ore 20,30 si parlerà con Dario Lauterio e “Fai finta di non lasciarmi mai” (Tabula Fati); Argentino D’Auro e “Vita di paese” (Tabula Fati); Italo Inglese e “Equazioni personali” (Discendo Agitur Ciampi Editore) infine Gino Primavera e “Il muro del sole” (Tabula Fati).

Italo Inglese: “E’ una raccolta di poesia il cui titolo, spiegato anche in prefazione, è il modo in cui ognuno di noi interpreta la realtà; queste sono le ‘Equazioni personali’ e il loro significato: la soggettività della interpretazione nell’osservazione della realtà. Un aspetto ormai in linea anche con le ultime evoluzioni della fisica quantistica. I Gelati Letterari? Premesso che ogni evento culturale ha la sua importanza, questa manifestazione è ormai longeva merito della buona volontà di Antonio Fagnani, Marco Solfanelli e tanti altri. È una bella rassegna alla quale ho partecipato varie volte trovando sempre un pubblico interessato che è sempre una cosa positiva”.

Gino Primavera: “E’ una raccolta di racconti intermezzati da bozzetti chiamati Dialoghi. Può essere definito un libro collettivo perché insieme a me, alla sua realizzazione, hanno contribuito Giovanni D’Alessandro nell’editing, Massimo Palladini presidente Italia Nostra Pescara che mi ha donato bozzetti a matita usati per suddividere in gruppi i racconti e, infine, il fumettista Massimo Carulli che ha realizzato l’ultimo disegno che rappresenta Alda Merini. È il mio secondo volume dedicato ai racconti dopo Il Valore dell’ombra, e lo considero il libro della maturità letteraria in cui ho affinato lo stile, l’editing, le tecniche; ho provato cioè a fare un libro articolato e preciso sotto diversi punti di vista”.

Altro elemento caratteristico de I Gelati Letterari è lo spazio Poesia è… con Manola Di Tullio che ospita Maria Pellicciotta.

I Gelati Letterari godono del patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo.

Partecipazione aperta al pubblico, è consigliabile la prenotazione direttamente allo stabilimento La Playa.