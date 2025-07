"Colli senza Frontiere", l'edizione 2025 dal 31 luglio al 3 agosto

La passione si è mutata in vizio, ma se la dipendenza è innocente, allora il motto non può che essere “Avanti tutta!”. Da 23 anni il direttivo dell’associazione Castellamare in festa, tra vecchie guardie e nuovi ingressi, si lambicca il cervello per riuscire a proporre l’appuntamento imperdibile dell’estate pescarese: "Colli senza Frontiere". I giorni che lo precedono sono fatti di preparazione febbrile, allenamenti più o meno scrupolosi, goliardia e, soprattutto, tante risate. La competizione c’è, ma i giocatori si sentono comunque parte di un gruppo unico e coeso, all’insegna del fair play e al servizio della storica manifestazione nata nel 1996.

“Colli senza Frontiere” è ai nastri di partenza, anche se l’edizione 2025 sarà mancante di Colle Di Mezzo a causa di sopraggiunte difficoltà nella formazione del team. Si rimedierà l’anno prossimo, ma intanto le altre sette formazioni sono pronte, entusiaste e agguerrite come sempre. I partecipanti per ciascun colle sono 17 (15 + 2 capitani), maschi e femmine, di varie età.

Da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto il palio dei colli anima Largo Madonna e dintorni. Alla squadra vincitrice spetta il compito di custodire per un anno il trofeo ideato da Pino Dolente, una scultura che raffigura otto mani intrecciate con ai polsi altrettanti braccialetti nei colori identificativi dei colli di Pescara. Nel 2024 la vittoria è andata a Colle Caprino.

La prima sera, giovedì 31 luglio dalle 20.30, in Largo Madonna c’è la consueta apertura dell’evento, con la presentazione e la benedizione delle squadre. Alle ore 21 spazio ai primi quattro giochi in piazza: attraversa il cerchio, palla in riga, la torre di Rocca Cannuccia, strizzacull.

Venerdì 1 agosto, sempre alle 21.00, la seconda tranche di giochi in piazza: tu mi fai girar, l’intreccio, metti e togli, passa l’acqua.

Sabato 2 agosto le sfide proseguono di pomeriggio con i tornei di carte: alle 17.00 il tressette, alle 18.00 la briscola. La serata si conclude in piazza con il teatro dialettale: la compagnia Perstareinsieme presenta la commedia “Sa mort Vracalon”.

Domenica 3 agosto l’ultima giornata di giochi propone al mattino, alle 9.30, la tradizionale rivisitazione della caccia al tesoro che quest’anno si intitola “Caccia o raddoppia”. Alle 17 il torneo di burraco e alle 21.00 il gran finale in piazza con l’animazione e la premiazione della squadra vincitrice. I giochi si svolgono tutti nel cuore del quartiere Colli di Pescara.

L’associazione Castellamare in festa, affiliata CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) è presieduta da Federica Mambella; vicepresidente Lamberto Mambella, consiglieri Annanamaria Romano, Maria Rita Carota, Marina Sammartino, Giorgia Mambella, Gianarturo Mambella, Carlo Capperi, Nino Fabiani, Pietro Paraguai, Vincenzo Cantagallo, Emanuele Di Cesare.

Queste le squadre in rappresentanza degli otto colli cittadini, con i rispettivi colori distintivi e i capitani:

COLLE CAPRINO, colore fuxia, capitani Stefano Pennese e Gianluca Borrelli

COLLE CERVONE, colore rosso, capitani Manel Hermida e Andrea Mambella

COLLE INNAMORATI, colore blu, capitani Giulia Pomponio e Simone Firmani

COLLE MADONNA, colore arancio, capitani Fabio Fabiani e Fabrizio Gasbarro

COLLE MARINO, colore verde, capitani Serena Scorrano e Gianmarco Scorrano

COLLE PIETRA, colore azzurro, capitani Martina Fabiani e Roberto Sansonetto

COLLE SCORRANO, colore celeste, capitani Domenico Ciccone e Ilenia Scannella