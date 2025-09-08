Pescara Comix & Games 2025, ai nastri di partenza la XII edizione

E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la XII edizione del Pescara Comix & Games, che avrà inizio il prossimo 12 settembre, per concludersi domenica 14 dopo tre intense giornate all'insegna del divertimento. La collaudata location del Pala Dean Martin di Montesilvano ospiterà ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, questo Festival Internazionale della cultura Pop.

Il parterre degli ospiti previsti sarà, come di consuetudine, numeroso e prestigioso. Ce ne sarà per tutti i gusti, a partire dall'attore e doppiatore Francesco Pannofino, per proseguire con il cabarettista Marcello Cesena, poi il “fumettista esplosivo” Fabrizio De Fabritiis, che presenterà ufficialmente al pubblico il suo ultimo personaggio, Capitan Pescara, che va ad aggiungersi alla già numerosa schiera dei “Guardiani Italiani” e lo sceneggiatore della Sergio bonelli Editore, Mirko Perniola.

Sono solo alcuni dei tanti protagonisti di questa ricca edizione, il cui programma è possibile consultare al link che conduce al sito ufficiale della manifestazione: https://www.pescaracomix.it. Noi di Pescara News seguiremo per voi le tre giornate, seguiteci, vi aspettiamo!