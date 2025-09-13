Open Day alla Scuola Macondo, ecco i corsi previsti

La Scuola Macondo di Pescara, fondata dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta e oggi gestita da Elisa Quinto, apre le porte per il suo attesissimo Open Day. L'evento si terrÃ domani 14 settembre per l'intera giornata a partire dalle ore 10.00, presso la sede di via De Cesaris 36, e offrirÃ al pubblico la possibilitÃ di conoscere da vicino docenti, attivitÃ e corsi in presenza e online, con l'apertura ufficiale delle iscrizioni a numero chiuso per l'anno accademico 2025/2026. Alle ore 10.30 ci sarÃ il Silent Book Club di Genny Di Filippo e Paolo Di Menna: nato per ricreare uno spazio di condivisione, scambio e confronto, permette di conoscere persone con le quali si ha giÃ qualcosa in comune, scoprire nuovi libri; dunque questo club propone il piacere di una lettura insieme.
L'Open Day della Scuola Macondo Ã¨ un'occasione imperdibile per chiunque voglia esplorare il mondo della scrittura, della comunicazione e delle arti narrative in ogni loro forma. I visitatori potranno partecipare a una serie di presentazioni e incontri con professionisti del settore e conoscere anche i prossimi progetti, come i premi a cura di Sara Caramanico.
A tal proposito, la direttrice Elisa Quinto ha dichiarato: "Siamo felici di aprire le porte della Scuola Macondo per un nuovo anno accademico. L'Open Day del 14 settembre non Ã¨ solo una vetrina per i nostri corsi, ma un'opportunitÃ per incontrarci, condividere passioni e far scoprire la nostra comunitÃ . Crediamo che la creativitÃ sia un muscolo da allenare, e i nuovi corsi che presenteremo, dal Podcast alla Sceneggiatura, sono stati pensati per rispondere alle nuove esigenze del mondo della comunicazione e dell'arte. Il nostro obiettivo Ã¨ offrire una formazione concreta e di alta qualitÃ , guidata da professionisti che ogni giorno lavorano nel settore. Vogliamo che la Scuola Macondo sia un laboratorio di idee e un punto di riferimento per chiunque desideri trasformare la propria passione in un percorso di crescita personale e professionale. Vi aspettiamo per iniziare insieme questo nuovo, entusiasmante capitolo".
Di seguito, il programma dettagliato degli interventi pomeridiani:
15:00 - Presentazione del corso "Scrittura Creativa" a cura di Elisa Quinto;
16:00 - Barbara Giuliani presenta il corso "Cantiere Poetico";
17:00 - Maura Chiulli introduce il corso di "Scrittura Autobiografica";
17:30 - Federico Giangrandi svela il nuovo corso di "Podcast";
18:00 - Riccardo Mazza presenta il corso di "Sceneggiatura";
18:30 - Francesco Coscioni ed Elisa Quinto tornano per presentare un secondo corso di "Scrittura Creativa";
19:00 - Presentazione del corso "Leggere a voce alta" con Lorenza Sorino, Alessandro Rapattoni e Riccardo Pellegrini;
19:30 - Per concludere in bellezza, verrÃ presentato il volume "I racconti di Macondo. Vol. VIII", una raccolta delle migliori opere degli studenti della scuola.
Si tratta di un appuntamento da non perdere per aspiranti scrittori, poeti, podcaster e sceneggiatori che desiderano trasformare la loro passione in competenze concrete. SarÃ un'opportunitÃ unica per parlare con i docenti, porre domande e capire quale percorso formativo sia piÃ¹ adatto alle proprie esigenze. Per tutti i partecipanti all'Open Day, sarÃ riservata una speciale promozione sui corsi. L'ingresso Ã¨ libero e aperto a tutti. Per info il numero Ã¨ 370.3525381, mail: scuolamacondo@gmail.com. Le pagine social sono al tag @scuolamacondo.