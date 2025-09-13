Open Day alla Scuola Macondo, ecco i corsi previsti

La Scuola Macondo di Pescara, fondata dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta e oggi gestita da Elisa Quinto, apre le porte per il suo attesissimo Open Day. L'evento si terrÃ domani 14 settembre per l'intera giornata a partire dalle ore 10.00, presso la sede di via De Cesaris 36, e offrirÃ al pubblico la possibilitÃ di conoscere da vicino docenti, attivitÃ e corsi in presenza e online, con l'apertura ufficiale delle iscrizioni a numero chiuso per l'anno accademico 2025/2026. Alle ore 10.30 ci sarÃ il Silent Book Club di Genny Di Filippo e Paolo Di Menna: nato per ricreare uno spazio di condivisione, scambio e confronto, permette di conoscere persone con le quali si ha giÃ qualcosa in comune, scoprire nuovi libri; dunque questo club propone il piacere di una lettura insieme.

L'Open Day della Scuola Macondo Ã¨ un'occasione imperdibile per chiunque voglia esplorare il mondo della scrittura, della comunicazione e delle arti narrative in ogni loro forma. I visitatori potranno partecipare a una serie di presentazioni e incontri con professionisti del settore e conoscere anche i prossimi progetti, come i premi a cura di Sara Caramanico.

A tal proposito, la direttrice Elisa Quinto ha dichiarato: "Siamo felici di aprire le porte della Scuola Macondo per un nuovo anno accademico. L'Open Day del 14 settembre non Ã¨ solo una vetrina per i nostri corsi, ma un'opportunitÃ per incontrarci, condividere passioni e far scoprire la nostra comunitÃ . Crediamo che la creativitÃ sia un muscolo da allenare, e i nuovi corsi che presenteremo, dal Podcast alla Sceneggiatura, sono stati pensati per rispondere alle nuove esigenze del mondo della comunicazione e dell'arte. Il nostro obiettivo Ã¨ offrire una formazione concreta e di alta qualitÃ , guidata da professionisti che ogni giorno lavorano nel settore. Vogliamo che la Scuola Macondo sia un laboratorio di idee e un punto di riferimento per chiunque desideri trasformare la propria passione in un percorso di crescita personale e professionale. Vi aspettiamo per iniziare insieme questo nuovo, entusiasmante capitolo".

Di seguito, il programma dettagliato degli interventi pomeridiani:

15:00 - Presentazione del corso "Scrittura Creativa" a cura di Elisa Quinto;

16:00 - Barbara Giuliani presenta il corso "Cantiere Poetico";

17:00 - Maura Chiulli introduce il corso di "Scrittura Autobiografica";

17:30 - Federico Giangrandi svela il nuovo corso di "Podcast";

18:00 - Riccardo Mazza presenta il corso di "Sceneggiatura";

18:30 - Francesco Coscioni ed Elisa Quinto tornano per presentare un secondo corso di "Scrittura Creativa";

19:00 - Presentazione del corso "Leggere a voce alta" con Lorenza Sorino, Alessandro Rapattoni e Riccardo Pellegrini;

19:30 - Per concludere in bellezza, verrÃ presentato il volume "I racconti di Macondo. Vol. VIII", una raccolta delle migliori opere degli studenti della scuola.