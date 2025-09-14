C'Ã¨ il Trofeo Matteotti, le strade chiuse e le modifiche alla viabilitÃ 

Oggi si corre il 77Â° Trofeo Matteotti di ciclismo. Si riepilogano di seguito le limitazioni alla circolazione e i divieti previsti nella giornata odierna:

dalle ore 6 alle ore 18, domenica 14 settembre 2025 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata sull'intera area di Risulta Nord - Fronte Bingo, normalmente adibita alla sosta a pagamento, nonchÃ© nell' area a parcheggio su Via Enzo Ferrari lato mare, in prossimitÃ del primo sottopasso a sud della Stazione Ferroviaria, destinata normalmente alla sosta a pagamento;

dalle ore 6 alle ore 13 di domenica 14 settembre 2025 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata, su via Regina Margherita, nel tratto compreso tra via De E. Amicis e Corso Umberto I;

fino alle ore 20 del giorno 14 settembre 2025 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, su entrambi i lati di Via Cavour nel tratto compreso tra via A. Diaz e Piazza Duca degli Abruzzi, su Via Settembrini nel tratto compreso da Via A. Diaz a Piazza Duca degli Abruzzi, nonchÃ¨ su Via V. Gioberti tra lâ€™incrocio con Via G. Bovio e lâ€™edificio scolastico;

divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in Piazza Duca degli Abruzzi (ambo i lati);

divieto di transito, ad eccezione dei residenti, su Via Cavour nel tratto compreso tra via A. Diaz e Piazza Duca degli Abruzzi e in Via Settembrini nel tratto compreso da Via A. Diaz a Piazza Duca degli Abruzzi;

dalle ore 11 alle ore 12,50 del 14 settembre 2025

divieto di transito in Viale della Riviera Nord per il tratto compreso tra Largo Mediterraneo e lâ€™incrocio con Via Cavour, in Via Cavour, in Via A. Diaz e in Via Cadorna;

dalle ore 6 alle ore 18,30, del 14 settembre 2025 e comunque fino a cessate esigenze;

divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata, su entrambi lati, di Piazza Duca degli Abruzzi e su Viale G. Bovio, nel tratto compreso tra Piazza Duca degli Abruzzi e lâ€™incrocio con Via Donatello / su Via Donatello e Via Caravaggio, nel tratto compreso tra Via Donatello e Via L. Da Vinci, su Via L. Da Vinci, nel tratto compreso tra Via Caravaggio e Via del Santuario, su Via del Santuario, nel tratto compreso tra Via L. Da Vinci e Largo Madonna, su Largo Madonna, Via Tiberi e Strada Colle di Mezzo, nel tratto compreso tra Via Tiberi e Strada Pandolfi, su Strada Pandolfi e Via di Sotto, nel tratto compreso tra Strada Pandolfi e Via Colle Scorrano, Bivio Colle Caprino â€“ (Comune di Montesilvano), Via Naz. Adriatica Nord, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Montesilvano e Piazza Duca degli Abruzzi;

dalle ore 10 alle ore 20 di domenica 14 settembre 2025:

divieto di accesso in Piazza Duca degli Abruzzi da Via Segantini.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e a prevedere eventuali percorsi alternativi.