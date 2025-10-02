Alla Macondo si "legge a voce alta"

Leggere è condividere: sentimenti, sensazioni, impressioni, ecco perché è importante imparare a dare voce alle proprie emozioni e a far vibrare il proprio sentire, immergendocisi nel meraviglioso mondo delle parole. Una storia ben raccontata, per esempio può salvare degli spicchi di mondo. Ecco perché la Scuola Macondo di Pescara propone "Leggere a voce alta" con gli attori Riccardo Pellegrini e Alessandro Rapattoni e l'attrice Lorenza Sorino, a partire dal 6 ottobre; le lezioni si svolgeranno settimanalmente dalle 17:30 alle 19:30.

Il corso è articolato in tre moduli: pronuncia e timbrica, per imparare l’uso della dizione e dei registri vocali, per sentircisi più disinvolti, più incisivi, più magnetici nel catturare l’attenzione, più gradevoli all’ascolto, più motivati, non solo nella lettura ad alta voce ma anche nella vita quotidiana; leggere le emozioni: le emozioni e i sentimenti danno vita alle parole e colore alle storie. Il lettore, dando voce al narratore e ai personaggi, ne restituisce al pubblico le emozioni e può aggiungervi una sua personale interpretazione. Il modulo porterà all’attenzione dei partecipanti l’aspetto emotivo della lettura espressiva, attraverso attivazioni, giochi ed esercitazioni di liberazione emozionale e di consapevolezza corporea; la voce delle parole: quando si parla o legge spesso non ci si rende conto che ogni suono, ogni parola che viene emessa ha una propria voce, un proprio mondo. Il percorso porterà ad imparare a dare corpo a ciò che si legge, per poter restituire agli “ascoltatori” le immagini che una poesia, un romanzo, un testo sono capaci di farci attraversare.