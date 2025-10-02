Perdono di Celestino V, “Scialacca” chiude la rassegna di appuntamenti a Santo Spirito a Maiella

Tra le iniziative del Perdono di Celestino V, nell'Eremo Abbazia di Santo Spirito a Maiella di Roccamorice, verrà presentato domenica 5 ottobre alle ore 15.30 Scialacca, il nuovo romanzo di Kristine Maria Rapino per la Sperling & Kupfer che chiuderà la rassegna. Sarà Don Gianmarco Medoro ad intervenire, dialoga con l'autrice Alessandra Renzetti. Alle ore 17 ci sarà la Santa Messa e il rito di chiusura della Perdonanza.

Scialacca continua ad emozionare: segue il ritorno di Francesco nella casa di famiglia dopo quattro anni di assenza, un evento che riapre ferite e tensioni sopite. Insieme a lui c’è Aria, una ragazza enigmatica con albinismo, da qui la collaborazione dell'autrice con Albinit, l’associazione italiana che promuove l’inclusione delle persone con albinismo: Scialacca si propone infatti come veicolo attento e discreto.

Tra rancori, parole taciute e un amore che non si è mai spento, Francesco deve affrontare i muri eretti dal fratello Gillo. Il titolo rimanda al mondo dei fuochi d’artificio, che Gillo produce nella sua piccola azienda pirotecnica sulla costa abruzzese: un luogo dove il mare incontra la terra, e dove gli oggetti perduti e i legami in sospeso restano impigliati nell’acqua, trattenendo ciò che il cuore non riesce ancora a lasciar andare.

Kristine Maria Rapino è nata nel 1982 e vive a Chieti. È editor e docente di scrittura creativa alla Scuola Macondo di Pescara fondata dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta . Ha lavorato per il teatro e a Cinecittà ed è stata finalista a diversi premi letterari. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato anche Fichi di marzo, finalista al Premio Artese.