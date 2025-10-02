La 'luna nel trabocco' di Marco Bellelli diventa una gigantografia all'Aeroporto d'Abruzzo

La fotografia "Fishing for the moon", lo scatto di Marco Bellelli scelto come una delle ‘foto del giorno’ dalla Nasa, diventa una gigantografia che abbellisce il terminal dell'Aeroporto d'Abruzzo.

L'immagine ritrae la luna piena, grande, rossa, nel plenilunio del 9 agosto, mentre si adagia nella rete di un trabocco, nello specifico il Trabocco Punta Tufano di Rocca San Giovanni.

Si legge sull'Ansa Abruzzo: “L'installazione, con un sistema di illuminazione ad hoc che sembra far accendere la luna e gli altri elementi dell'immagine, si trova di fronte all'area dei controlli di sicurezza e accompagnerà i viaggiatori in partenza dallo scalo di Pescara”.

All'incontro organizzato per l'accensione della gigantografia presenti, tra gli altri, Giorgio Fraccastoro, presidente della Saga, società di gestione dell'aeroporto, e l'autore della foto, Marco Bellelli, medico radiologo di professione e fotografo per passione, che ha scelto di donare la sua immagine, che ha fatto il giro del mondo, proprio all'Abruzzo. Ad accompagnare la foto c'è una targa in cui si legge "Ascoltiamo il battito silenzioso di questa terra antica, dove da sempre l'uomo e il cielo si incontrano, regalandoci sogni e visioni".

"E' un orgoglio avere nella 'porta d'Abruzzo' un'opera così simbolica, che addirittura anche la Nasa ha esposto - dice Fraccastoro -. È un'opera che oggi inaugura una nuova stagione, quella di un aeroporto anche più bello, più moderno, più efficiente e più estetico. Siamo felici che sia la prima di una lunga serie di opere, perché è particolarmente rappresentativa di uno dei posti più iconici d'Abruzzo. L'idea è di accogliere nel terminal anche altre opere di questo calibro, facendo diventare lo scalo una vera e propria galleria d'arte".

"E' un privilegio vedere questa fotografia esposta qui, in uno dei posti più importanti d'Abruzzo - dice Bellelli -. Alcuni mi chiedono se è una foto frutto di casualità: no, è una foto assolutamente preparata, studiata, da giorni avevo programmato il punto di scatto che era assolutamente quasi millimetrico per ottenere questo risultato prospettico. In questa foto ci sono l'amore per il territorio e la passione per il cielo".

Dal canto suo, la consigliera Saga Claudia Ciccotti Giammaria, architetto e designer d'interni, annuncia l'intenzione di voler bandire un concorso per la progettazione di arredi per aeroporti, "per poi portare una mostra itinerante negli altri scali".