Una serata di cultura, convivialità e condivisione di progetti. Si è svolta ieri a Bruxelles la prima edizione del Premio Internazionale Città di Pescara – Ennio Flaiano nata su iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Bruxelles, dell’Associazione culturale Ennio Flaiano e del Comune di Pescara.

Il riconoscimento, alla sua prima edizione, è stato conferito a Fabrizio Bentivoglio, uno dei più noti attori italiani contemporanei. L’artista vanta una lunga e prestigiosa carriera nel cinema italiano, iniziata nel 1980 con il film Il bandito dagli occhi azzurri. Tra le sue interpretazioni più apprezzate si ricordano i lavori con il regista Gabriele Salvatores, tra cui Marrakech Express (1989), Turné (1990), Denti (2000) e Happy Family (2010), nonché le collaborazioni con Silvio Soldini in film come Un’anima divisa in due (1993), che gli valse la Coppa Volpi al Festival di Venezia.

Nel corso della sua carriera Bentivoglio ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due David di Donatello come miglior attore protagonista per Testimone a rischio (1996) e Del perduto amore (1998), oltre a ulteriori candidature per Ricordati di me (2003) e La terra (2006). Nel 2020 ha ottenuto un nuovo David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film L’incredibile storia dell’isola delle Rose di Sydney Sibilia.

“Siamo orgogliosi di aver portato a Bruxelles la prima edizione del Premio Internazionale Città di Pescara ‘Ennio Flaiano’ – ha dichiarato il sindaco di Pescara, Carlo Masci - un’iniziativa che unisce cultura, talento e identità italiana nel cuore dell’Europa. È un segnale forte della vitalità culturale della nostra città, che continua a promuovere nel mondo l’eredità di Ennio Flaiano, simbolo di intelligenza, ironia e modernità. Il riconoscimento a un artista straordinario come Fabrizio Bentivoglio rappresenta un omaggio alla qualità e alla profondità del cinema italiano, ma anche un ponte ideale tra Pescara e l’Europa della cultura. Questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere: quella di una Pescara sempre più protagonista sul piano internazionale. Infine – ha concluso il primo cittadino – voglio ringraziare il Direttore Pierre Di Toro e la presidente dell’associazione culturale ‘Ennio Flaiano’ Carla Tiboni per aver reso possibile questo premio”.

In occasione della cerimonia di consegna del premio, Fabrizio Bentivoglio si è esibito nello spettacolo teatrale “Lettura clandestina: la solitudine del satiro di Ennio Flaiano”, un omaggio all’opera e al pensiero dello scrittore, sceneggiatore e drammaturgo pescarese che sta anche portando sui palchi italiani ed europei.

Il premio è stato consegnato direttamente dal sindaco di Pescara, Carlo Masci affiancato dalla presidente dell’associazione culturale Ennio Flaiano Carla Tiboni e dal direttore di Chiara Fama dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Bruxelles, Pierre Di Toro. L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo dell’IIC di Bruxelles di promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana in Belgio attraverso attività culturali che favoriscono la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze e vede la stretta collaborazione tra il Comune di Pescara e l’associazione culturale “Ennio Flaiano”.