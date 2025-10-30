Antonio Ballista e Bruno Canino, due grandi maestri del pianoforte italiano tornano in concerto

Venerdì 31 ottobre la stagione musicale della "Luigi Barbara" prosegue con due grandi maestri della storia recente del pianoforte italiano: Antonio Ballista e Bruno Canino si esibiranno in un recital di musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, Dimitri Shostakovich e Darius Milhaud. Un concerto che celebra le carriere straordinarie di due protagonisti assoluti degli ultimi decenni del panorama concertistico italiano e non solo: Canino e Ballista tornano nella stagione pescarese per dare vita ad un concerto che vedrà alternarsi brani eseguiti a quattro mani e brani interpretati con due pianoforti.

Il concerto è organizzato nell’ambito della sezione programmatica Circolazione Musicale in Italia 2025 del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e si terrà al Teatro Massimo con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Sessant’anni fa, Antonio Ballista e Bruno Canino si incontrarono al Conservatorio di Milano nella stessa classe di pianoforte e, spinti da voracità musicale pari solo alla loro curiosità, incominciarono a leggere insieme una grande quantità di musica: si presentarono prestissimo in pubblico nel repertorio a quattro mani e per due pianoforti, dando inizio ad una fortunata carriera che si è protratta fino ad oggi senza interruzioni.