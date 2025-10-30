Dal 31 ottobre al 2 novembre arriva “Halloween Park”: biglietti omaggio per tutte le persone con disabilità

"Halloween Park", il più grande evento del centro-sud Italia interamente dedicato alla festa di Halloween, si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre al Pescara Fiere di Pescara, in via Tirino. Oggi la presentazione, in Comune, con la partecipazione dell’assessore alle Politiche della disabilità e dell’Associazionismo sociale, Massimiliano Pignoli, e di Pasqualino Brocco, organizzatore dell’evento con l’associazione “Amica”. C'era anche “Winnie the ghost”, simbolo dell’evento e protagonista di un’iniziativa speciale dedicata all’inclusione sociale.

"Gli organizzatori hanno voluto dare un’opportunità a tutti di potersi divertire nel parco a tema, per cui fino a venerdì saranno consegnati i biglietti per entrare gratuitamente alle associazioni delle persone disabilità, ma anche ai non iscritti. Ringrazio l'associazione ‘Amica’" – ha dichiarato l’assessore Pignoli - "che mi ha proposto questa iniziativa. Non tutti sono sensibili rispetto ai ragazzi speciali per cui iniziative di questo genere fanno sempre piacere" – ha concluso Pignoli augurandosi che "siano in tanti a partecipare e a godersi una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza”.

Halloween Park, ideato e organizzato con il supporto della Juice Web Agency, trasformerà Pescara Fiere in un mondo incantato e spettrale di oltre 5.500 metri quadrati, con spettacoli teatrali e musicali, artisti circensi, aree immersive, giochi, parate e l’attesissimo spettacolo “Allowin d’Abruzzo”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere accessibilità, inclusione e partecipazione attiva, valori fondanti del progetto e pienamente condivisi dall’amministrazione pescarese.

Entusiasta Pasqualino Brocco: “Si tratta del primo parco a tema in Abruzzo. Sarà un parco pensato per le famiglie, per far passare a tutti un weekend spensierato. Sarà diviso in diversi spazi, con un parco divertimento - con giostre e giochi adatti a tutti - e tre aree tematiche per i bambini e i grandi, da quella incentrata su ‘Coco’ a quelle dedicate alla festa di Halloween. Ma la cosa a cui teniamo di più è la partecipazione dei ragazzi con disabilità. Vogliamo regalare a loro e ai famigliari, momenti di divertimento e leggerezza. Chi fa parte delle associazioni", ha concluso Brocco, "riceverà i biglietti direttamente dalla direzione, mentre chi non è iscritto a nessun ente e vuole comunque visitare l’Halloween park, potrà recarsi negli uffici dell’assessore Pignoli fino a venerdì mattina, in Comune, dove abbiamo messo a disposizione i biglietti”.