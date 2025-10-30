Sport e spettacolo al Memorial Adelio Di Natale

Anche quest’anno il Memorial Adelio Di Natale ha registrato un boom di presenze, con un’affluenza superiore alle attese. Il successo dell’evento ha pienamente ripagato l’impegno degli organizzatori dell’Azzurra Bike, coadiuvati dal Team Belvedere, con circa 250 corridori in gara sia il 25 che il 26 ottobre.

La zona sciistica di Pizzalto ha avuto l’onore di ospitare – per la prima volta in tre edizioni – una tappa dell’Adriatico Cross Tour. Un circuito che unisce Abruzzo, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, dando visibilità ad atleti e società di ciclocross non solo delle regioni coinvolte, ma di tutta Italia.

Gli atleti hanno trovato un percorso stimolante e molto tecnico, caratterizzato da tratti in salita, scalinate, dossi e qualche tratto fangoso, reso ancor più impegnativo dalla pioggia caduta il sabato.

Un continuo andirivieni di biciclette ha animato di vivacità ed energia l’ampio piazzale dell’Hotel Pizzalto, quartier generale di entrambe le manifestazioni.

Sabato 25 ottobre si sono svolte le gare valide come terza prova dell’Adriatico Cross Tour. Per i corridori agonisti residenti in Abruzzo e gli amatori tesserati in società abruzzesi, la competizione ha avuto un valore aggiunto: in palio c’erano i titoli regionali, assegnati sotto l’egida della Federciclismo Abruzzo.

In ottima evidenza in tutte le categorie Ludovico Tudisco (Foligno Cycling Team) tra i G6 uomini, Gaia Fiorelli (Progetto Ciclismo Piceno) tra le G6 donne, Alberto Antonio Malerba (Il Pirata Cosmetall Vangi Sama Ricambi) tra gli Esordienti secondo anno uomini, Ginevra Spitoni (Tormatic Pedale Settempedano) tra gli Esordienti secondo anno donne, Luciano Schettini (Asd 1 Dente in più) tra gli Allievi uomini primo anno, Leonardo Onida (Jam’s Bike Team Buja) tra gli Allievi uomini secondo anno, Stella Forti (Team Cingolani Specialized) tra le Allieve donne, Jacopo Pio Ferrusi (Team Belvedere) tra gli Juniores uomini, Martina Becciu (Dueppi Cycling Project) tra le Juniores donne, Matteo Valentini (Beltrami TSA La Risorsa Umana) tra gli Open uomini, Giulia Cozzari (Team Cingolani Specialized) tra le Open donne, Maria Partenza (Cycling Bro) tra le Master donne, Matias Marcelli (Pool Cantù Sovico) tra gli Elite sport, Leonardo Caracciolo (HG Cycling Team) tra i Master 1, Cristian Nasuti (Extreme Racing Team) tra i Master 2, Claudio Moronci (Team Cingolani Specialized) tra i Master 3, Alessandro Dell’Orso (Team Cycling Iachini) tra i Master 4, Alessandro Diletti (Team Cingolani Specialized) tra i Master 5, Stefano Coscia (Lazzaretti Racing Team) tra i Master 6, Biagio Palmisano (Team Preview Sei Sport) tra i Master 7, Rosario Pecci (Abitacolo Sport Club) tra i Master 8 e Maurizio Campanari (Passatempo Cycling Team) tra i Master 9.

Domenica 26 di nuovo in sella per la gara inserita nel calendario nazionale e valida per l’assegnazione dei punti top class utili per ottenere la miglior griglia di partenza ai Campionati Italiani previsti nel mese di gennaio 2026 a San Fior in Veneto e a Brugherio in Lombardia.

A laurearsi vincitori in ciascuna categoria, di nuovo sui prati di Pizzalto, Daniele Pastore (L’Equilibrio Mtb School) tra i G6, Mattia Meniconi (Polisportiva Albergo Oliveto) tra gli Esordienti secondo anno uomini, Ginevra Spitoni (Tormatic Pedale Settempedano) tra gli Esordienti secondo anno donne, Luciano Schettini (Asd 1 Dente in più) tra gli Allievi uomini primo anno, Leonardo Onida (Jam’s Bike Tea, Buja) tra gli Allievi uomini secondo anno, Stella Forti (Team Cingolani Specialized) tra le Allieve donne, Jacopo Pio Ferrusi (Team Belvedere) tra gli Juniores uomini, Martina Becciu (Dueppi Cycling Project) tra le Juniores donne, Matteo Valentini (Beltrami TSA La Risorsa Umana) tra gli Open uomini, Giulia Cozzari (Team Cingolani Specialized) tra le Open donne, Emanuela Frattaroli (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra le Master donna, Damiano Olivieri (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra gli Elite sport, Leonardo Caracciolo (HG Cycling Team) tra i Master 1, Alessandro Diomedi (MG K Vis Olmo Promotech) tra i Master 2, Claudio Moronci (Team Cingolani Specialized) tra i Master 3, Americo Mazzeo (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra i Master 4, Massimo Folcarelli (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra i Master 5, Maurizio Carrer (Fusion Bike) tra i Master 6, Biagio Palmisano (Team Preview Sei Sport) tra i Master 7, Claudio Faraoni (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra i Master 8 e Giuseppe Vellitri (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra i Master 9.

A questo link del canale Youtube di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo ROCCARASO – PIZZALTO 3°MEMORIAL ADELIO DI NATALE – CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO CICLOCROSS SABATO25 il video della gara del 25 ottobre e a breve sul medesimo canale anche il filmato della gara del giorno 26 con le riprese e il commento a cura di Marco Romani.

I NEO CAMPIONI REGIONALI ABRUZZESI DI CICLOCROSS

Esordienti secondo anno uomini: Filippo Masciulli (Abruzzo Cycling Team)

Esordienti secondo anno donne: Matilde Donati (Abruzzo Cycling Team)

Allievi uomini primo anno: Andrea Posata (Il Pirata Cosmetall Vangi Sama Ricambi)

Allievi uomini secondo anno: Federico Ciarcelluti (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo)

Juniores: Jacopo Pio Ferrusi (Team Belvedere)

Under 23: Dario Macchia (Race Mountain GM Sport Folcarelli)

Master donna: Maria Partenza (Cycling Bro)

Master 1: Francesco Pedante (Gran Sasso Bike Academy)

Master 2: Cristian Nasuti (Extreme Racing Team)

Master 3: Davide Zimarino (Pro Life Racing Team)

Master 4: Loris Di Lorenzo (Cycling Bro)

Master 5: Rocco Valloscuro (Pro Life Racing Team)

Master 6: Alessandro Rossi (Ciclisportmania)

Master 7: Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata)

Master 8: Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team)

