All'Ud'A i laboratori di scrittura creativa con lo scrittore spagnolo Victor del Arbol

Sarà Victor del Arbol, il pluripremiato scrittore spagnolo e Membro onorario del Corpo accademico dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, a tenere i Laboratori di scrittura creativa, che si svolgeranno il 12 e 13 novembre prossimi nel Campus di Pescara (aula 27B), a cura del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne, diretto dal professor Ugo Perolino.

L’iniziativa rientra nel quadro delle attività dei Piani di orientamento e tutorato UniSco rivolto agli studenti degli Istituti superiori, in particolare l’Istituto Tecnico Statale “Aterno-Manthoné” ed il Liceo linguistico “Marconi” di Pescara, con il tutoraggio degli studenti universitari della Laurea Magistrale. Victor del Arbol, che ha dato alle stampe il suo ultimo libro “Il tempo delle belve”, guiderà i partecipanti nella lettura di autori della letteratura universale, per comprendere come, attraverso tecniche, argomenti e temi diversi, sia possibile trasformare l’aneddoto individuale, biografico ed artistico in narrazione universale.

“Mentre nella prima parte della giornata del 12 l’intervento di Victor del Arbol si incentrerà sulla traduzione e si svilupperà come un dialogo con Pierpaolo Marchetti, suo traduttore italiano - spiega la professoressa Sara Piccioni, docente di Lingua, traduzione e linguistica spagnola presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne della “d’Annunzio” - i tre seminari successivi, impostati come laboratori di scrittura creativa, esploreranno il tema del dolore come strumento creativo, declinato in dolore dei campi di concentramento, dolore della colpa e dolore del vuoto”.