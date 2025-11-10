Carlo Panella presenta il "Libro Nero di Hamas" alla Soms di Spoltore

Nel pomeriggio di venerdì 14 novembre, dalle ore 18.45 le grandi questioni della politica e delle relazioni internazionali fanno tappa in Abruzzo e in particolare al Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso (Soms) di Spoltore, tempio della cultura regionale, in Piazza G. D'Albenzio, dove sarà ospite il giornalista e scrittore Carlo Panella che presenterà: "Il Libro Nero di Hamas", edito dalla Lindau editore, su “L'antisemitismo islamico e il miraggio dei due Stati”.

Carlo Panella già inviato in Iran, Israele e Medio Oriente, è autore di vari saggi sul fondamentalismo islamico e sulle jihad. Il convegno è moderato dal giornalista Cristiano Vignali. Porteranno i saluti il presidente Soms di Spoltore Luigi Spina e Roberto d'Amato per il Centro Studi Dannunziani e Patriottici - Nuova Legione del Carnaro.

Evento patrocinato dalla Soms di Spoltore, dai Comitati Due Sicilie Abruzzo, dal Centro Studi Dannunziani e Patriottici - Nuova Legione del Carnaro e da Associazioni Sportive Sociali Italiane. Durante la presentazione sarà possibile acquistare il libro a cura della libreria Ubik di Pescara. Ingresso libero. Per Info.: 3472635275 o pagina Fb della Soms di Spoltore.