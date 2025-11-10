Premio Medicina Italia, riconoscimento al merito alle équipe dei professionisti della sanità

Sabato 8 novembre, presso la Sala Tinozzi della provincia di Pescara, si è tenuto il Premio Medicina Italia che quest’anno festeggia il 10° anno. Il Premio è stato promosso dalla Mutua Abruzzese salute della BCC di Cappelle sul Tavo e presentato e condotto dal giornalista Paolo Castigliani. I lavori sono stati aperti con l’interpretazione di una poesia di Gabriele D’Annunzio dall’attrice Franca Minnucci.

Molti i professionisti presenti che, con la loro partecipazione, hanno voluto condividere l’interesse per la ricerca scientifica. Il comitato scientifico, composto da: gli ex rettori dell’Università “G. d’Annunzio” Carmine Di Ilio e Uberto Crescenti, i professori Michele Vacca e Pasquale Battista, ha selezionato cinque professionisti che rappresentano le eccellenze della sanità e della ricerca.

Il comitato è stato coordinato dal genetista dott. Giandomenico Palka. Esperienze di vita professionale sono state raccontate da: prof. Arduino Arduini, esperto di biochimica clinica e biologia molecolare, dott. Luigi Frati, patologo di fama internazionale, dott. Massimo Federici, direttore di medicina interna al Policlinico Tor Vergata, dott. Marta Mosca, direttrice della Reumatologia dell’Ospedale di Pisa e dal dott. Luigi Naldini direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon di Milano e ricercatore di fama internazionale, candidato anche al premio Nobel per la Medicina

Un ricordo è andato al dott. Edoardo Artese, da poco scomparso, ex rettore dell’Università de L’Aquila. Premiati professionisti che rappresentano la Sanità come: i professori Arduino Arduini, Luigi Frati, Massimo Federici, Marta Mosca e Luigi Naldini. Tutti si sono distinti per la loro carriera brillante e per l’importante contributo dato alla ricerca con successi che rappresentano motivo d’orgoglio per nazionale ed internazionale.

Hanno premiato i candidati il Sindaco di Pescara Carlo Masci, l'Onorevole Guerino Testa, il Rettore dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara Liborio Stuppia, i dott. Vincenzo D'Egidio e il dott. Giuseppe Di Giovacchino, il Presidente della Bcc Abruzzese Michele Borgia, il direttore dell'Abruzzese Salute Gianfranco Di Campli.

Oltre la Bcc di Cappelle sul Tavo, sponsor dell’iniziativa sono stati l’Archis di Chieti Istituto Acustico Maico di Pescara, l’Azienda farmaceutica Italiana Sant’Egidio e la Farmacia comunale di Collecorvino.