Consegna CiattÃ¨ dâ€™oro e lectio magistralis di Fabio Ciampoli

Il 10 ottobre era in California, impegnato per SpaceX, e non ha potuto ritirare il CiattÃ¨ d'Oro ma Ã¨ stato comunque presente nell'aula consiliare del Comune con un video, per mostrare il suo lavoro. Ora Ã¨ arrivato il momento della consegna: mercoledÃ¬ 3 dicembre Fabio Ciampoli sarÃ a Pescara e riceverÃ il riconoscimento civico dal sindaco Carlo Masci, per poi salire in cattedra al liceo scientifico Da Vinci, la scuola dove ha studiato, per una lectio magistralis rivolta agli studenti dellâ€™ultimo anno, per motivarli ad intraprendere corsi di laurea in campo scientifico e dimostrare che non ci sono traguardi irraggiungibili. Ad accoglierlo, nell'aula magna, alle ore 10:30, sarÃ il dirigente scolastico Stefania Petracca, insieme agli studenti.

Questa la motivazione del CiattÃ¨ d'oro a Ciampoli, senior manager, starship aerodynamics Space X: "Le sue straordinarie competenze e i suoi studi lo hanno condotto ai vertici delle piÃ¹ importanti missioni astronautiche internazionali, portando sempre con sÃ©, nel suo prestigioso percorso mondiale, lâ€™orgoglioso e indissolubile legame con la cittÃ di Pescara. La sua eccellenza di ingegnere aerospaziale lo rende oggi un punto di riferimento e una certezza nel panorama astronautico mondiale". Domani ci sarÃ anche Gaia Ruggiero, nominata "Alfiere del Lavoro" dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.