Buoni spesa natalizi del Comune di Pescara alle famiglie in difficoltà, disponibili 86mila euro

"Il Comune di Pescara eroga anche quest'anno i buoni spesa natalizi per far fronte alle difficoltà socio economiche delle famiglie, determinate per lo più dall'incremento dei prezzi che ha interessato anche i beni di prima necessità e le utenze. I buoni spesa rappresentano un supporto alle famiglie che versano in situazioni di disagio: si tratta di carte spesa prepagate di importo compreso tra un minimo di 50 euro e un massimo di 100 euro, per un importo complessivo di 86.000 euro messi a disposizione dal Comune e attinti anche dal Fondo povertà". Oggi l'annuncio del sindaco Carlo Masci, dell'assessore Massimiliano Pignoli, della dirigente del settore Politiche sociali Roberta Pellegrino, con Gianluca Pistone, referente della misura, e Monica D'Alleva della Caritas.

I beneficiari, hanno spiegato, saranno le famiglie residenti in città (o in possesso di un permesso di soggiorno, in caso di cittadini extracomunitari) con attestazione ISEE 2025 ordinario o corrente non superiore a € 10.140, in corso di validità (non ammessa DSU). Il soggetto attuatore sarà la fondazione Caritas Onlus che provvederà all'acquisizione delle carte spesa prepagate dai principali supermercati presenti sul territorio cittadino che dispongono di questo strumento e si occuperà della consegna agli utenti beneficiari nel Centro casa dell'inclusione sociale, in collaborazione con gli uffici dei Servizi sociali del Comune.

Non potranno accedere al beneficio le famiglie che hanno già ricevuto la Carta dedicata a te del 2025, per un importo di € 500 (sono state 1.162). Le istanze potranno essere inoltrate soltanto online sul sito del Comune di Pescara mediante l'utilizzo dello Spid (nell’apposito link “Buoni spesa natalizi 2025”, che sarà pubblicato sulla home page). Sarà possibile presentare domanda a partire da giovedì 4 dicembre, dalle ore 10, fino a lunedì 15 dicembre, alle ore 9. Il richiedente deve coincidere con il titolare dello Spid. Sarà possibile presentare una sola istanza per nucleo familiare. I buoni saranno consegnati tra Natale e l’Epifania e i cittadini avranno comunicazione del giorno e orario del ritiro tramite messaggio telefonico. Nel 2024 su 950 istanze pervenute per l’assegnazione del buono spesa, ne sono state accolte 795 (a seguito di istruttoria da parte degli Assistenti Sociali).

"Noi diciamo sempre che nessuno deve essere lasciato indietro dal Comune di Pescara e lavoriamo per applicare perfettamente questo concetto", ha detto il sindaco Carlo Masci. "Anche quest'anno abbiamo creato un fondo per i buoni spesi natalizi come ulteriore attenzione per coloro che hanno bisogno, e questa è soltanto l'ultima delle iniziative realizzate nel 2025. Ci auguriamo che si possano soddisfare tutte le istanze che arriveranno, rispondenti ai requisiti richiesti. D'altra parte ci sono già state diverse misure di sostegno, erogate nel 2025", ha aggiunto Masci mettendo in risalto alcuni dati: "per il Pronto intervento sociale le domande sono state 561 e abbiamo effettuato interventi in favore di 1137 soggetti. I voucher alimentari erogati con il PIS ha riguardato altri 95 beneficiari. E complessivamente i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi) 2.000 nuclei familiari".

Pignoli ha specificato che "chi non ha lo Spid o non ha modo di compilare la domanda può rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico, dal lunedì al mercoledì, dalle 9 alle 12, in piazza Italia. Sappiamo che ci sono persone anziane, o persone meno abili con il computer, che possono avere difficoltà e quant'altro e quindi abbiamo previsto questo tipo di soluzione e si può approfittare di questi giorni, fino a giovedì, per attivare lo Spid. Saranno i beneficiari a scegliere dove spendere il proprio buono, tra i vari supermercati".