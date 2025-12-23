Il Premio Mazzarino conferito all'ambasciatore e scrittore Maurizio Enrico Luigi Serra

Giunge alla sua seconda edizione il "Premio Internazionale Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino per la Politica e la Diplomazia", che per l’anno 2025 viene conferito a Sua Eccellenza Maurizio Enrico Luigi Serra, ambasciatore, diplomatico e scrittore.

L’ambasciatore Serra ha maturato una lunga e prestigiosa carriera diplomatica, ricoprendo incarichi di primo piano nelle sedi della rappresentanza italiana all’estero e presso le principali istituzioni multilaterali. Accanto all’attività diplomatica, ha sviluppato un’importante opera saggistica e biografica di respiro europeo, affermandosi come una delle voci più autorevoli nel panorama culturale internazionale. La sua produzione, che include tra gli altri L’Imaginifico. Vita di Gabriele D’Annunzio, è stata insignita di importanti riconoscimenti, tra cui il Prix Goncourt de la biographie.

Il Premio, istituito dalla Regione Abruzzo con Legge regionale n. 4/2024, su iniziativa della consigliera Antonietta La Porta, valorizza personalità di rilievo internazionale che si siano distinte per il contributo al dialogo tra i popoli, alla cooperazione e alle relazioni diplomatiche.

L’onorificenza trae ispirazione dalla figura di Giulio Raimondo Mazzarino, originario di Pescina, statista del Seicento e primo ministro alla corte di Luigi XIV di Francia, e richiama la sua azione di mediatore e pacificatore, fautore della Pace di Vestfalia del 1648 e interprete di una visione politica basata su dialogo, negoziazione e stabilità europea.

Per l’edizione 2025, la Giuria del Premio, presieduta dalla giornalista Alina J. Di Mattia e composta dall'assessore regionale Roberto Santangelo, dal consigliere regionale Alessio Monaco, dalla sindaca di Pratola Peligna Antonella Di Nino, dal segretario S.I.DE.F. Aldo Antonio Cobianchi, dal giornalista Sergio Venditti, dall'architetto Sandro Maccallini e dalla docente Maria Gigli, ha deliberato il conferimento del premio a Serra, riconoscendone l’eccezionale profilo nella diplomazia contemporanea e nella promozione della cultura come strumento essenziale di comprensione e dialogo internazionale.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Comitato del Premio, presieduto da Antonietta La Porta e composto da figure di spicco delle istituzioni locali e regionali, tra cui figura il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, promotore attivo del riconoscimento, oltre al Sindaco del Comune di Pescina, Mirko Zauri, al Presidente del Consiglio comunale di Pescina, Vincenzo Parisse, all’Assessore alla Cultura del Comune di Pescina, Antonio Odorisio e al Presidente della Casa Museo Mazzarino, Franco Francesco Zazzara.

L’assegnazione del Premio all’ambasciatore Maurizio Enrico Luigi Serra conferma l’impegno dell’iniziativa nel riconoscere figure che, attraverso la diplomazia e l’azione culturale, contribuiscono alla costruzione di un ordine internazionale fondato su solidarietà e rispetto reciproco tra comunità diverse. La sua nomina tra i quaranta “Immortel” dell’Académie française testimonia il prestigio internazionale della sua voce e il valore del suo impegno nella promozione della cultura, del dialogo e della comprensione tra i popoli.

La cerimonia ufficiale si terrà il 31 gennaio 2026, alle ore 11.30, presso la Casa Museo Mazzarino, in piazza Rancilio a Pescina.