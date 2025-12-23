Cala il sipario sul 2025 per la scherma d'Abruzzo: l'ultimo impegno agonistico per l'anno che sta per concludersi Ã¨ la 2^ prova interregionale Cadetti/Giovani/Assoluti di Spada, che coinvolge spadiste e spadisti di Abruzzo e Molise.

La gara si Ã¨ svolta nella giornata di domenica 21 dicembre nel Palasport di Torrevecchia Teatina, con l'organizzazione del Circolo Teate Scherma.

I primi a scendere in pedana sono stati gli Assoluti della Spada Maschile: a vincere la prova e mettersi al collo la medaglia d'oro Ã¨ Matteo Bellafante del Club Scherma Pescara, che prevale in finale con il punteggio di 15-10 sul compagno di Club Francesco Valerio Di Pietro. Sul terzo gradino del podio i due teatini Giuseppe De Cesare e Francesco D'Amico. Tutti e quattro staccano il pass per la fase nazionale prevista a Legnano alla metÃ di gennaio. Il qualificato per il Molise Ã¨ Paolo Piccirilli di Scherma Isernia.

A laurearsi campionessa nella gara Assoluti femminile Ã¨ Arianna Bevilacqua del Circolo Teate Scherma, che in finale prevale all'ultima stoccata su Antonina Rudnytska del Club Scherma Pescara, medaglia d'argento. Medaglia di bronzo per Bianca Falcone del Circolo Teate Scherma e per Zlata Biriukova di TDL Scherma Campobasso. Tutte e quattro si qualificano per la fase nazionale.

Ad aggiudicarsi l'oro nella prova unificata Under 17 - Under 20 di Spada Ã¨ Matteo Bellafante del Club Scherma Pescara: 15-14 il punteggio che gli permette di portare a casa la finale contro Francesco D'Amico del Circolo Teate Scherma, medaglia d'argento. Terzi sono Giuseppe De Cesare del Circolo Teate Scherma e Valerio Massimo Moretti del Club Scherma Pescara. Tutti e quattro si qualificano per la fase nazionale mentre per il Molise si qualifica Luca Borgese dell'Accademia della Scherma Termoli.

In campo femminile Ã¨ Bianca Falcone del Circolo Teate Scherma ad aggiudicarsi la prova e il gradino piÃ¹ alto del podio dopo aver superato in finale, con il punteggio di 15-10, Zlata Biriukova di TDL Scherma Campobasso, argento. Bronzo per Arianna Bevilacqua del Circolo Teate Scherma e Anastasia Zitti del Club Scherma Pescara. Tutte e quattro staccano il pass per la fase nazionale nella categoria Under 20. Tra le Under 17 le qualificate sono Irene Bocchino dell'Accademia della Scherma Termoli per il Molise e Linda Leporati del Club Scherma Pescara per l'Abruzzo.