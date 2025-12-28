A Spoltore la musica si fa solidarietÃ : Maria Gabriella Castiglione in concerto a sostegno dell'Agbe

Il Comune di Spoltore si appresta a concludere l'anno con un evento di alto spessore artistico e profondo significato civile: martedÃ¬ 30 dicembre 2025, alle ore 20:30, la Sala Consiliare ospiterÃ il concerto della pianista Maria Gabriella Castiglione "Solo piano", un appuntamento dedicato alla solidarietÃ e alla vicinanza verso il prossimo.

L'iniziativa, presentata da Dina Graziani, nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'Accademia degli Insepolti: il concerto si inserisce all'interno del ricco cartellone natalizio proposto dall'Amministrazione guidata dal Sindaco Chiara Trulli e vuole coniugare intrattenimento di qualitÃ e impegno sociale.

Nada Di Giandomenico, Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali, ha posto l'accento sulla valenza inclusiva dell'iniziativa dichiarando: "abbiamo immaginato questo momento come un abbraccio collettivo alla CittÃ , dove la Sala Consiliare diventa il palcoscenico di un messaggio che va oltre la musica. Integrare cultura e politiche sociali significa proprio questo: utilizzare la bellezza per accendere i riflettori su chi lavora ogni giorno per il bene comune, rendendo i cittadini partecipi di un progetto di solidarietÃ attraverso un evento a ingresso gratuito, che lascia perÃ² a ciascuno la possibilitÃ di contribuire con una donazione volontaria alle attivitÃ dell'AGBE".

L'AGBE, presieduta dallo spoltorese Achille Di Paoloemilio, Ã¨ la realtÃ destinataria della raccolta fondi, un'associazione storica di Pescara che opera instancabilmente per garantire assistenza e sostegno alle famiglie e ai piccoli pazienti che affrontano patologie ematiche. L'intero evento Ã¨ pensato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul lavoro svolto dall'Associazione, trasformando la serata musicale in un'occasione di partecipazione attiva alla rete di solidarietÃ locale. La scelta della sede istituzionale evidenzia la volontÃ dell'Amministrazione e dell'Accademia degli Insepolti di rendere la grande musica accessibile a tutti, invitando al contempo alla generositÃ .

"Siamo orgogliosi di promuovere un evento che sposa l'eccellenza artistica con una nobile e benefica causa - ha aggiunto Elisabetta Di Luca, Presidente dell'Accademia degli Insepolti. - La musica di Maria Gabriella Castiglione non Ã¨ solo una performance tecnica, ma un invito concreto al sostegno delle attivitÃ dell'AGBE. Il nostro obiettivo Ã¨ chiudere l'anno ricordando alla comunitÃ che l'arte Ã¨ uno strumento potente di vicinanza verso chi affronta percorsi difficili".

L'ingresso libero con possibilitÃ di offerta volontaria rappresenta un invito aperto a tutti coloro che hanno il piacere di dare un contributo. La serata costituisce unâ€™occasione preziosa per trascorrere le festivitÃ celebrando i valori umani piÃ¹ profondi attraverso la bellezza delle note musicali.