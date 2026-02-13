Naturales Gesti al Museo delle Genti dâ€™Abruzzo

Quattro artisti, una scelta netta: tornare al gesto come atto fondativo dellâ€™opera. Non per nostalgia, ma per necessitÃ . Naturales Gesti. Confluenze artistiche in natura e gesti Ã¨ la mostra che la Fondazione Genti dâ€™Abruzzo presenta al Museo delle Genti dâ€™Abruzzo dal 14 febbraio al 1Âº marzo, mettendo al centro la relazione tra manualitÃ , materia e natura come spazio di ricerca attuale e condiviso.

In mostra le opere di Patrizia Gabriele, Marina Gatta, Albino Moro e Serena Nicoli, quattro percorsi autonomi che convergono in una visione comune: il fare artistico come pratica consapevole, lenta, responsabile. Corde intrecciate, tessuti ricuciti, ceramiche raku segnate dal fuoco, carte modellate, canne cucite su tela diventano strumenti di unâ€™indagine che parte da materiali semplici, spesso recuperati o rigenerati, per interrogare il valore del lavoro manuale nel presente.

Il gesto non Ã¨ mai decorativo, ma strutturale. Ogni intervento sulla materia implica una scelta, un tempo, una relazione. Gli artisti recuperano tecniche antiche â€“ dalla pittura a caseina alle cotture tradizionali della ceramica â€“ sottraendole a qualsiasi idealizzazione del passato. Si tratta invece di un confronto diretto con le urgenze contemporanee: sostenibilitÃ , attenzione alle risorse, rispetto dei processi naturali. In questo contesto, la manualitÃ si afferma come atto culturale e come forma di resistenza alla produzione accelerata.

Naturales Gesti si muove tra una concezione della natura come interlocutrice e non come oggetto e lâ€™idea che il pensiero prenda forma attraverso il lavoro delle mani. Le opere non impongono una forma alla materia, ma la accompagnano; non descrivono la natura, ma ne seguono le tracce. Il gesto diventa linguaggio, la materia si fa archivio di azioni, memoria di trasformazioni.

La mostra propone cosÃ¬ una visione dellâ€™arte come pratica di consapevolezza, capace di tenere insieme etica ed estetica, tradizione e contemporaneitÃ , cura e trasformazione. Il vernissage Ã¨ in programma sabato 14 febbraio alle 17,30. La mostra sarÃ visitabile fino al 1Âº marzo negli orari di apertura del Museo delle Genti dâ€™Abruzzo: dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 16 alle 20.