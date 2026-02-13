Caprara in maschera: sabato 14 febbraio torna la grande Festa di Carnevale

Il Carnevale di Caprara dâ€™Abruzzo a Spoltore entra nel vivo sabato 14 febbraio dalle ore 15 presso i locali dellâ€™ex scuola dellâ€™infanzia. Lâ€™evento, promosso dalla Pro Loco di Caprara dâ€™Abruzzo guidata dal presidente Carlo Passeri e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Spoltore, propone un pomeriggio di musica, animazione e divertimento a ingresso libero, trasformando lo spazio in un punto di ritrovo per tutte le famiglie del territorio.

"Il Carnevale rappresenta un momento di gioia collettiva che unisce le generazioni e rafforza lâ€™identitÃ della nostra comunitÃ - ha dichiarato lâ€™assessore alla cultura Nada Di Giandomenico. - Promuovere queste iniziative nelle nostre frazioni Ã¨ fondamentale per mantenere vivi i centri abitati e offrire occasioni di svago di qualitÃ ". La manifestazione punta a coinvolgere i cittadini in unâ€™atmosfera festosa e accogliente, celebrando il sabato di Carnevale tra colori e maschere.