"Un calice per la solidarietà", appuntamento dell'associazione Il Sorriso di Marinella

Un viaggio nel mondo del vino fatto di sensi, consapevolezza e condivisione, ma soprattutto di solidarietà. Nuova proposta a cura dell'associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella, un’esperienza unica in quattro incontri esperienziali, pensata per chi vuole avvicinarsi al vino in modo semplice e piacevole, sapendo che ogni calice ha un valore ancora più grande.

Ecco quindi l'evento “Un calice per la solidarietà”: tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza. Date degli incontri: 21 febbraio, 7 marzo, 14 marzo, 28 marzo. Ogni incontro ha una durata di circa due ore e alterna una breve parte teorica a una degustazione guidata, accompagnata da piccoli assaggi. Il percorso di degustazione: primo incontro, vini bianchi freschi e strutturati, con pane e olio; secondo, vini rosati, due stili produttivi a confronto, con noci o nocciole; terzo incontro, vini rossi, giovane e strutturato, con cioccolato fondente 70 per cento; quarto incontro, bollicine, analisi sensoriale, servizio e acquisti consapevoli, con parmigiano. È necessario portare un calice da vino in vetro e due bicchieri di plastica. Il corso si tiene negli spazi della psicolibreria emporio del benessere I luoghi dell'anima in via di Sotto, 120 a Pescara.

Per avvicinarsi al vino senza tecnicismi, quindi, per affinare i sensi e vivere il momento con consapevolezza, per condividere un’esperienza piacevole, per sostenere concretamente un progetto di solidarietà. Non è richiesta alcuna esperienza precedente. Gli incontri saranno guidati da Giulia Di Sipio, enologa e sommelier, istruttrice di mindfulness, che accompagna i partecipanti in un’esperienza di piacere, ascolto e condivisione, lasciando che siano le sensazioni a guidare la scoperta del vino. Costo: 130 euro per i quattro incontri con pagamento intero al primo incontro. Info: 3388008599; 3929894739.