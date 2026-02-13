Musica per tutti, a Pescara tornano i corsi gratuiti dell'Accademia OSA

L'Accademia Musicale OSA di Pescara, sostenuta dalla Fondazione Pescarabruzzo, rinnova il suo impegno sociale con il progetto "Note di OpportunitÃ ". Questa iniziativa nasce dalla convinzione che la musica sia un linguaggio universale e che ogni ragazzo debba avere la possibilitÃ di imbracciare uno strumento, a prescindere dalle possibilitÃ economiche della propria famiglia.
Il progetto si rivolge a giovani di etÃ compresa tra i 6 e i 18 anni, mettendo a disposizione borse di studio che coprono totalmente i costi di frequenza. Per poter accedere a questi corsi gratuiti, il bando prevede un requisito legato alla situazione reddituale, con una soglia ISEE fissata entro i 12.000 euro.
Ãˆ un invito rivolto a tutti i genitori che desiderano offrire ai propri figli un percorso educativo di valore, trasformando la passione per le note in unâ€™esperienza formativa concreta e professionale.
Il termine ultimo per inviare la propria candidatura Ã¨ il 20 febbraio 2026. Per conoscere i dettagli o ricevere la modulistica necessaria, Ã¨ possibile rivolgersi direttamente alla sede di Via Catullo 19, chiamare o scrivere al numero 350 084 2441, oppure inviare una mail a accademiaosa@libero.it.