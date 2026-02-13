Concerto omaggio a Mina all'auditorium Flaiano con i RossoMina

Sabato 14 febbraio alle ore 21.30 presso l'auditorium Flaiano si terrÃ il concerto Pmaggio a Mina â€œRossoMinaâ€œ. I RossoMina nascono dall'idea della cantante Germana Ricotti e del chitarrista Fabrizio Paolemilio per celebrare gli 80 anni della piÃ¹ grande cantante italiana, Mina, e i suoi successi indimenticabili entrati nella storia della musica.
Il repertorio vuole omaggiare la lunga carriera dell'artista riproponendo i brani storici degli esordi che l'hanno resa famosa fino ad arrivare alle perle piÃ¹ recenti che l'hanno consacrata definitivamente come la piÃ¹ grande interprete italiana.
Il resto della band vede Angelo Albano al basso, Dario Agnellini alla batteria e Piergiovanni Ribichini al pianoforte, per la serata di San Valentino ci sarÃ anche il sassofonista Manuel Trabucco. Nel Foyer ci sarÃ un dolce omaggio per il pubblico. Organizzazione a cura della The Mac Live, i biglietti in prevendita sul circuito ciaotickets.