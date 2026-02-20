"Studio sullâ€™Antigone": la tragedia di Sofocle si trasforma in unâ€™esperienza sonora e immersiva con Arotron

Arotron presenta un nuovo, atteso appuntamento della rassegna "Le Domeniche dell'Aratro": domenica 22 febbraio alle ore 17.30, presso lâ€™ex-asilo Sabucchi di Pianella, andrÃ in scena "Studio sull'Antigone - Prima Parte". L'evento si configura come unâ€™immersione profonda nel processo creativo di uno spettacolo, portando il pubblico a stretto contatto con la genesi dell'opera sofoclea riletta attraverso la sensibilitÃ contemporanea della compagnia.

Il cuore di questa ricerca, guidata dal Direttore artistico di Arotron, il doppiatore Franco Mannella, risiede nella materializzazione sonora della tragedia. Lo spettacolo non si limita alla recitazione tradizionale, ma trasforma le parole di Sofocle in vibrazioni che attraversano l'aria, creando un organismo vivo che avvolge lo spettatore da ogni direzione. Come spiega Mannella, "l'obiettivo Ã¨ rendere tangibile l'invisibile presenza del destino, lavorando sulla spazializzazione sonora naturale e rivendicando la forza e la resistenza dell'artigianato teatrale".

Il palcoscenico vedrÃ impegnata la Compagnia dell'Aratro al completo, con Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni e Cristina Zoccolante, affiancati da Matteo Di Girolamo. L'esperienza scenica sarÃ ulteriormente arricchita dalla partecipazione corale degli allievi dell'Accademia Teatrale Arotron e del Corso di Recitazione Avanzato, sottolineando la vocazione formativa e collettiva che contraddistingue da anni il lavoro di Mannella.

Per info e prenotazioni bisogna contattare il 345.5411135. News e attivitÃ sui social alla voce @formazioneteatralearotron.