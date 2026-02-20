L'offerta turistica abruzzese in vetrina alla Fiera di Monaco

Alla Fiera di Monaco di Baviera in Germania l’Abruzzo ha illustrato l’offerta turistica nel corso di una conferenza stampa, tenuta dal personale della Regione Abruzzo in lingua tedesca, riservata alla stampa di settore, operatori trade e visitatori.

La Regione - si legge in una nota - è presente al F.RE.E – Travel and Leisure Fair di Monaco – all’interno del Padiglione Italia, promosso dall’Enit, con uno spazio espositivo di 30 metri quadrati. Considerato come il principale marketplace del Sud della Germania per presentare le novità del settore turistico favorendo incontri B2C al pubblico tedesco, l’evento di Monaco può contare su 900 espositori provenienti da circa 50 Paesi e su una presenza consolidata di 120 mila visitatori.

"Per l’Abruzzo – sottolinea il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – la presenza alla Fiera di Monaco è fondamentale per consolidare un mercato che si conferma tra i più ricettivi per i nostri prodotti legati alla natura, all’outdoor, ai cammini e alle esperienze autentiche. I dati sull’affluenza turistica del 2025 del mercato estero (+40% rispetto al 2024, ndr) confermano che la strategia di internalizzazione fondata sulla presenza coordinata con le Camere di commercio con il supporto dei Parchi nazionali della Maiella e d’Abruzzo, Lazio e Molise, è vincente. E su questa strada continueremo a lavorare per rafforzare la nostra presenza in Germania e per sostenere gli operatori turistici abruzzesi nel loro percorso di crescita sui mercati esteri”.

Alla Fiera di Monaco, che si chiude domenica 22 febbraio, sono presenti otto tra operatori turistici, consorzi e progetti strategici che rappresentano in modo coordinato le principali aree di prodotto regionale: DMC Costa dei Trabocchi, GAL Costa dei Trabocchi, Abruzzo Camping, T.O. Pallenium – Ferrovia dei Parchi Transiberiana, Cammino Grande di Celestino, Wolftour, Progetto “Ciclovie della Transumanza” – Partenariato pubblico-privato Comune di Cugnoli / CARSA srl, Hotel San Giorgio e Freedom to Live.