Incontro-dibattito a Lettomanoppello con il giornalista e scrittore Lorenzo Tosa

Sarà il giornalista e scrittore Lorenzo Tosa il protagonista dell’incontro-dibattito promosso a Lettomanoppello per il prossimo 12 marzo, alle ore 17.30, per parlare di attualità, futuro e partecipazione. Un momento di confronto senza filtri, dedicato in modo particolare ai giovani, ma aperto a tutta la cittadinanza, per approfondire insieme i temi che in qualche modo toccano la vita quotidiana delle famiglie: società, diritti, informazione, giovani e futuro.

L’iniziativa rientra in un ciclo di incontri promosso dall’amministrazione comunale per aiutare il territorio ad assumere piena consapevolezza degli eventi che caratterizzano il nostro agire e che influenzano lo sviluppo della società. L’evento sarà moderato da Fabio Salamida e sarà uno spazio aperto alle domande, alla proposizione di idee e all’espressione delle opinioni e delle voci di Lettomanoppello. Al termine dell’incontro, un momento istituzionalmente speciale: la consegna di una copia della Costituzione Italiana a tutti i neodiciottenni del 2025, un gesto simbolico ma potente perché entrare nella maggiore età significa anche partecipare, scegliere responsabilmente, e far sentire la propria voce

Lorenzo Tosa, 42 anni, giornalista professionista, da anni si occupa di comunicazione politica e social come consulente, copywriter e addetto stampa. Collabora in Italia con “The Post Internazionale” e in Francia con “Radici”. Nel gennaio del 2019 ha lanciato il suo blog, “Generazione Antigone”: una piazza virtuale in cui racconta le vite di donne e uomini noti e meno noti che, con atti di eroismo o piccoli gesti quotidiani, contribuiscono a costruire un’Italia e un mondo antirazzista, antifascista, antisessista, in difesa dei diritti umani e civili. Con oltre 350mila follower e 18 milioni di persone raggiunte ogni mese, la sua è la terza pagina Facebook personale più seguita in Italia e la prima per trend di crescita, il che lo rende uno degli influencer più seguiti, apprezzati e discussi del web.