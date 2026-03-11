Libri: a Spoltore "Oltre il tempo del non amore" di Rosy Siani

L'Accademia degli Insepolti inaugura ufficialmente la "Rassegna di Saggistica Letteraria 2026" sabato 14 marzo, alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Spoltore, con la presentazione del volume "Oltre il tempo del non amore", opera della scrittrice Rosy Siani pubblicata dalla casa editrice Drakon edizioni. L'appuntamento riveste un'importanza particolare in quanto segna il debutto ufficiale del nuovo Presidente dell'Accademia degli Insepolti, Romina Di Zio. La sua nomina apre una nuova stagione di attivitÃ e progetti per l'associazione, che conferma il proprio impegno nella promozione della letteratura sul territorio.

Il saggio che verrÃ presentato, arricchito dalla prefazione di Michele Meomartino, propone un intenso percorso introspettivo che analizza il passaggio dalle carenze affettive alla scoperta di un amore consapevole e rigenerante verso se stessi. L'opera approfondisce il tema del dolore derivante dalla mancanza di amore, guidando il lettore attraverso argomenti delicati come il legame con l'infanzia e la gestione dell'ansia. Attraverso queste pagine, l'autrice trasmette un messaggio di profonda speranza, ricordando che la vita Ã¨ piÃ¹ forte di tutto e invitando a una trasformazione personale autentica.

La serata vedrÃ l'introduzione dell'editrice Nicolina Galassi, della Drakon edizioni, seguita dai saluti istituzionali del Sindaco di Spoltore Chiara Trulli, e dell'Assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico. L'incontro, coordinato dal moderatore Fabrizio Paluzzi, si concluderÃ con un brindisi finale che concederÃ ai partecipanti un momento di convivialitÃ . Evento con il patrocinio del Comune di Spoltore.