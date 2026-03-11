SolidarietÃ  in scena: il tributo a De AndrÃ© sostiene le missioni chirurgiche della Fondazione Ada Manes

Sabato 14 marzo alle ore 21 il Teatro Massimo ospiterÃ "Mi innamoravo di tutto", l'atteso concerto-tributo a Fabrizio De AndrÃ© interpretato da Antonello Persico. L'evento, presentato dalla Ada Manes Foundation for Children ETS organizzato dalla Dottoressa Grazia Andriani e moderato dalla giornalista Alessandra Renzetti, rappresenta un momento cruciale di raccolta fondi per le attivitÃ umanitarie della Fondazione.

Antonello Persico non Ã¨ un semplice interprete, ma un chirurgo pediatrico che ha dedicato la sua vita alla cura dei piÃ¹ piccoli. Definito spesso il "chirurgo-cantautore", Persico ha trovato nella poetica di Fabrizio De AndrÃ© il linguaggio perfetto per raccontare l'umanitÃ , il dolore e la speranza che incontra ogni giorno in corsia.

Il concerto "Mi innamoravo di tutto" Ã¨ un viaggio emozionale attraverso i capolavori di De AndrÃ©, riletti con la sensibilitÃ di chi conosce profondamente il valore della vita e della fragilitÃ . Accompagnato da un ensemble di musicisti d'eccellenza, Persico trasforma il palco in un luogo di condivisione dove la musica d'autore diventa un abbraccio collettivo per i bambini meno fortunati.

La serata celebrerÃ il successo della seconda missione di Chirurgia Pediatrica a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, svoltasi tra gennaio e febbraio 2026. Sotto lâ€™egida dellâ€™Ambasciata Italiana e con il sostegno dellâ€™Ambasciatore S.E. Enrico Nunziata, il team guidato dalla Dott.ssa Andriani â€” composto dai chirurghi Grazia Andriani e Carlo Rossi, dagli anestesisti Alberto Benigni ed Emanuele Capaccio e dalla coordinatrice Maria Giovanna Cangi â€” ha visitato 76 bambini e ne ha operati 23, affrontando patologie di estrema complessitÃ in condizioni di grande difficoltÃ¡.

La Ada Manes Foundation continua cosÃ¬ il suo percorso iniziato nel 2015, perchÃ© le cure chirurgiche siano un diritto per tutti i bambini e non un privilegio. Antonello Persico, il "chirurgo-cantautore" sarÃ sul palco con Paolo Palma (chitarre e riarrangiamenti), Paola Ciolino (tastiere), Stefano Mammarella (flauto), Zelindo Di Giulio (basso), Simone Antonini (batteria) e Sergio Marcucci (percussioni). La serata sarÃ impreziosita dalle voci e dalle interpretazioni di Giulia Persico e dell'attrice Francesca Persico.

L'intero ricavato del concerto sosterrÃ la continuitÃ di questi progetti. Per informazioni e prevendite sono attivi i numeri 339 4772032 e 335 8127220 oltre a quelli dello Stabilimento balneare Panta rei V.le della Riviera 6, 08527474 e della Tabaccheria King Via Rigopiano103, 3759126751 e 0854211196, mentre per approfondimenti Ã¨ possibile consultare il sito Internet www.amfconlus.org.