Luci e ombre in "Scialacca": il viaggio letterario di Kristine Maria Rapino fa tappa a Moscufo

Il Frantoio delle Idee a Moscufo si prepara ad accogliere un importante appuntamento culturale con la presentazione ufficiale del libro "Scialacca", opera della scrittrice abruzzese Kristine Maria Rapino per la Sperling & Kupfer. L’incontro è fissato per sabato 14 marzo alle ore 17:30 e rappresenta un’occasione preziosa per approfondire i temi del volume in uno spazio dedicato alla condivisione e allo scambio intellettuale.

L’evento sarà aperto dai saluti di Mimmo Ferri, Presidente dell'Associazione locale Cultour Moscufo che promuove l’iniziativa. "Crediamo fermamente che la cultura debba essere un’esperienza viva e partecipata - ha dichiarato Ferri - Trasformare uno spazio fisico in un laboratorio di pensiero significa offrire alla comunità gli strumenti per incontrarsi e crescere insieme. Ospitare autrici come Kristine Maria Rapino è per noi un modo per alimentare questo dialogo costante, convinti che la bellezza e la conoscenza siano un patrimonio da far circolare senza sosta".

Il Presidente ha inoltre ribadito l'impegno dell'associazione nel proseguire su questa strada, sottolineando l'intenzione di mantenere una linea programmatica costante e di alta qualità. L'obiettivo è quello di portare nel territorio comunale eventi e personalità di rilievo che possano stimolare il tessuto sociale, facendo di Moscufo un polo d'attrazione culturale sempre più dinamico e propositivo per l'intera area vestina.

"Scialacca", il romanzo al centro dell'incontro, si presenta come un'opera intensa che esplora i legami familiari e le radici profonde che uniscono le persone ai propri luoghi d'origine. Nelle pagine del libro si alternano magistralmente luci e ombre, un fluire continuo tra gioie e dolori che rispecchia l'essenza stessa dell'esistenza umana. Attraverso una scrittura vivida, l'autrice conduce il lettore in un viaggio emotivo dove il passato e il presente si intrecciano, invitando a riflettere sul valore della memoria e sulla forza dei sentimenti che resistono al tempo.

Modera la giornalista Alessandra Renzetti; il programma prevede inoltre un intervento di Don Fulvio Di Fulvio, che per molti anni è stato il parroco di Moscufo, e sarà arricchito dalle letture dell'attrice Chiara Colangelo, della compagnia di Arotron di Pianella, che darà voce ad alcuni dei passaggi più significativi dell'opera.

L’evento, patrocinato dal Comune di Moscufo e supportato dalla Mondadori di Pescara, si preannuncia come un momento di grande intensità per tutti gli appassionati di letteratura. L'iniziativa conferma la volontà degli organizzatori di mantenere vivo il dibattito culturale locale, puntando sulla qualità delle proposte e sulla partecipazione attiva della cittadinanza.