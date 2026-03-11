“In Maternità” allo Spazio Matta sabato 14 marzo

Nuovo appuntamento con la rassegna Matta in Scena edizione 2026, sezione Teatro, curata da Annamaria Talone. Sabato 14 marzo alle ore 21, nello Spazio Matta, va in scena “In Maternità”, tratto dal racconto di Sheila Heti, una produzione E Production / Fanny & Alexander.

Una donna si chiede, di fronte al pubblico seduto davanti a lei, cos’è che la trattiene dal mettere al mondo un figlio. Non si tratta di un monologo, ma di una strana specie di dialogo, sospeso tra dimensione assembleare e gioco con il caso. Di fronte alle domande più difficili Sheila si rivolge alle persone in sala a cui è stato dato un piccolo telecomando con cui rispondere ai suoi quesiti. Le risposte si proiettano a ritmo incalzante su uno schermo sospeso sulla scena in un oppressivo codice binario: tutto è sì, oppure no, tutto è bianco, oppure nero.

Sì e no è il timbro di un accanimento, di un’ostinazione, di una strana slabbratura dell’anima della protagonista che, mentre si interroga con ironia e ferocia su una questione così nodale, tende il ragionamento fino all’eccesso infrangendo a tratti il velo del pudore e portandoci a riflettere sul valore della scelta. Il dialogo col pubblico oscilla tra immedesimazione e giudizio proiettando sul testo una serie di interrogativi intimi e comuni su temi da sempre controversi. Drammaturgia e costumi sono a cura di Chiara Lagani; regia, luci e progetto sonoro di Luigi Noah De Angelis; in scena Chiara Lagani; Artwork Eleanor Shakespeare; Architettura Software multiscelta, cura del suono, supervisione tecnica Vincenzo Scorza; organizzazione, promozione Andrea Martelli Marco Molduzzi.

Ingresso 12 euro - ridotto 10 euro (studenti, pensionati, soci Coop Alleanza 3.0). Aquisto biglietti on line su biglietteria.acsabruzzomolise.org. Info: 327/8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it.